Emet'te Öğrencilerden Kan Bağışı

Emet ilçesindeki lise öğrencileri, düzenlenen kan bağışı kampanyasında kan bağışında bulundu.



Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kızılay Kan Merkezi arasında yapılan protokol kapsamında başlatılan kan bağışı kampanyasına öğretmenler ve ilçedeki 18 yaş üstü öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.



Kan bağışı kampanyasına destek veren Emet Ahsaoğlu Lisesi Müdürü Mehmet Ali Özçelik, kan bağışının insan hayat kurtardığına işaret etti.



Özçelik, "Okulumuzda görev yapan öğretmenlerimiz, 18 yaş üzeri öğrencilerimiz ve öğrenci velilerimiz kampanyaya katılarak kan bağışında bulundu. Yaklaşık 100 kişi insanlık görevini yerine getirdi. Destek veren öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Özçelik, ilçedeki diğer okullarda da kan bağışı kampanyasının devam edeceğini sözlerine ekledi.