Emet'te Ev Yangını

Emet ilçesinde çıkan yangında, bir ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.



Kırgıl köyünde yaşayan Erdal Özdemir, misafirliğe gittiğinde iki katlı ahşap evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yangını gören komşuları, evin altındaki ahırda büyükbaş hayvanları çıkardıktan sonra durumu ev sahibine ve itfaiye ekiplerine bildirdi.



Emet ve Hisarcık belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, 2 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.



Yangında, bir ev ve evin altındaki ahır kullanılmaz hale geldi.