Emet Devlet Hastanesinde Doktor Açıkları Kapanıyor

AK Parti Emet İlçe Başkanı Mehmet Yağcıklı, yaptığı açıklamada, Emet Devlet Hastanesindeki doktor açıklarının bir bir giderildiğini ifade etti.



Başkan Mehmet Yağcıklı, yaptığı açıklamada, "74.dönem içerisinde ilçemize zorunlu hizmet kura kapsamında 1 çocuk hastalıkları uzmanı ve 1 pratisyen hekim kadrosu açılmıştır. Hastanemizin doktor eksikliklerini yakından takip etmekteyiz. En kısa zamanda Kadın Doğum Uzmanı getirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Zorunlu hizmet kapsamında doktor kadrolarımızın açılmasında emeği geçen tüm vekillerimize, il başkanımıza ve tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ederim. İlçemize hayırlı olmasını dilerim" dedi.



Yağcıklı, "C sınıf Hastane statüsünde olan Emet Devlet Hastanesinin 5 uzman kadrosunun tamamı 73. dönem zorunlu hizmet kuralarında ilçemiz hastanesine bir genel cerrah,1 aile hekimi birde anestezi uzmanı atanmıştı. İç hastalıkları uzmanımızın da bulunduğu hastanemizde 1 kadın doğum bir çocuk doktoru açığı bulunuyordu. 73. dönem kuralarında ilçeye atanan Genel cerrahi uzmanı Dr.Berkay Çaralan ve anestezi uzmanımız Dr. Bilge Şencan, görevine başlarken, Emet devlet hastanesine atanan Aile Hekimi Sinem Aydemir ilçemizden ayrılarak Tavşanlı aile hekimliği ile sözleşme imzaladı. 74. dönem kura atamaları için bu konuda da yoğun bir çalışma sürdürüldü. Başta Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Kütahya Milletvekili Prof. Dr.Vural Kavuncu olmak üzere Ak Parti Kütahya Milletvekilleri ve AK Parti Emet İlçe Teşkilatı konuyu yakından takip ederken 74.dönem için 1 çocuk doktoru kadrosu da kuralarda yerini aldı" diye konuştu. - KÜTAHYA