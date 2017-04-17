Emenike, F.Bahçeli Taraftarları Kızdırdı: Bu Halin Ne, Futbolla İlgilen

Fenerbahçeli futbolcu Emenike'nin saçlarında yaptığı değişiklik dikkati çekti. Rasta yaptığı görülen Nijeryalı oyuncunun yeni imajı sosyal medyada konu oldu.

Fenerbahçeli taraftarlar kadroda kendisine yer bulamayan, bulduğunda da disiplinsiz hareketler sergileyen Emenike'nin bu haline tepki gösterirken, Nijeryalı oyuncuya "Biraz futbolla ilgilen" şeklinde serzenişlerde bulundu.