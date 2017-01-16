Emenike'den Flaş Fenerbahçe Mesajı

FutbolArena - Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat tarafından kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike instagram hesabından kafalarda soru işareti bırakan bir paylaşım yaptı.



Emenike instagram hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'de attığı gollerin videosunu yayınlarken, altına da "Güzel ve iyi anların tadını çıkar." mesajını yazdı. Emenike Fenerbahçe'de kalacak mı?



Fenerbahçe'de bu sezon sergilediği vasat performansla hayal kırıklığı yaratan Emenike hakkında Rus menajer Oleg Shigaev, Rus basınına yaptığı açıklamada Nijeryalı golcünün Rusya'ya gitmek istediğini söyledi.



Oleg Shigaev, "Emenike gerçekten Rusya'da futbol oynamak istiyor. Advocaat ile yaşadığı çatışmalara rağmen o şu anda formda ve iyi bir seviyede. Ben önümüzdeki 1-2 yıl boyunca onun yüksek seviyede futbol oynayacağını ve iyi takımlarda forma giymesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.



Shigaev ayrıca, "Ateş olmayan yeren duman çıkmaz. Rubin Kazan haberleri çıktıysa bu iş olabilir. Ben bizzat Emenike'nin yeniden Rusya'da futbol oynamak istediğini biliyorum." diye konuştu.





16 Oca 2017, 12: 48 PST

Emmanuel Emenike (@emenike_9) tarafından paylaşılan bir video (