Emel Mathlouthi ve Serkan Çağrı Nilüferlilerle Buluştu

Nilüfer Belediyesi, düzenlediği konserlerle müziğin farklı seslerini sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.



Arap dünyasının güçlü sesi Emel Mathlouthi ve klarnet virtüözü Serkan Çağrı, Nilüfer'de sevenlerinin karşısına çıktı. Konseri, salonu dolduran müzikseverlerle birlikte Nilüfer Belediyesi Başkan Danışmanı Sibel Özer de izledi. İki bölümden oluşan konserin ilk bölümünde sahne alan Serkan Çağrı, klarnetiyle ustalığını konuşturdu. Sevilen eserlerini seslendiren Çağrı, izleyenleri kendine hayran bıraktı.



Konserin ikinci bölümünde sahneye çıkan Emel Mathlouthi, kendine has yorumuyla sevilen eserlerini söyledi. Dinleyicilerle Türkçe konuşan Emel Mathlouthi, dansıyla da ilgi topladı.



Konserin son anlarında sürpriz yaparak sahneye çıkan Serkan Çağrı, klarnetiyle Emel Mathlouthi'ye eşlik etti. Sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşatan Emel Mathlouthi, 'Ben seni sevdiğimi dünyalara bildirdim' şarkısını Türkçe seslendirdi. Gecenin sonunda Serkan Çağrı ve Emel Mathlouthi ayakta alkışlandı. - BURSA