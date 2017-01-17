Emel Mathlouthi & Serkan Çağrı ile müzik dolu zamanlar sizleri bekliyor.



Tunus'ta doğup büyüyen, ülkesinde şarkıları yasaklanmasına rağmen sosyal medya ve canlı performanslarıyla dünya çapında ün kazanan ve Güney Afrika ritimleri ile modern elektronik ezgileri harmanlayan Arap dünyasının güçlü sesi Emel Mathlouthi, klarnetin yaşayan efsanesi Giora Feidman'ın "O benim klarnette ulaşmak istediğim noktadan başladı" diye söz ettiği, Türkiye'nin dünyaca ünlü klarnet sanatçısı Serkan Çağrı ile aynı sahneyi paylaşıyor. Çağrı'nın kimi zaman hüzünlü, kimi zaman neşe dolu ezgilerle üflediği klarneti ile buluşan Emel Mathlouthi'nin otantik sesi, coğrafyadaki barış özlemine bir ağıt tadında yaşatacağı duyguların yanı sıra, dinleyicileri heyecanlandıracak bol hareketli parçalara da imza atacak.