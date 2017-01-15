Emekliye Özel Promosyon

Emeklilerin bankalardan alacağı promosyon kesinleşti. Şimdi şubat ayı itibariyle anlaşmaların yapılarak paraların ödenmesi bekleniyor. Bu arada emekliler için kamu bankalarıyla yapılan anlaşma özel bankaların da devreye girmesiyle büyüyor. Taban fiyatların 300, 375 ve 450 lira olarak belirlenmesinin ardından özel bankalar emeklileri kaçırmamak için rakamları yükseltme hazırlığı yapıyor.

SGK ÖZEL BANKALARLA MASAYA OTURDU

12 milyon emeklinin 4.2 milyonu maaşını özel bankalardan alıyor. 7.5 milyon emekliye maaş ödemesini yapan Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'la yapılan anlaşma sonrası, SGK özel bankalarla masaya oturdu. SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı'nın başkanlığında yapılan toplantıda, bankaların temsilcilerine Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı 'promosyon planı' anlatıldı. Edinilen bilgiye göre; özel bankalardan "Biz bu promosyonu vermeyiz" diyen çıkmadı. SGK, bankalara bir protokol taslağı hazırlayıp gönderecek. Özel bankalar da konuyu yönetim kurullarında görüşerek karara bağlayacak.

GÖZLER UYGULAMADA

Kamu bankalarıyla yapılan anlaşma kapsamında 3 yıllık promosyonda taban tutar; maaşı bin liranın altında olanlar için 300 lira, maaşı bin-2 bin arasında olanlar için 375 lira, maaşı 2 bin liranın üzerinde olanlar için 450 lira olarak belirlenmişti. Takvim'in haberine göre, özel bankaların da promosyona 'evet' demesi halinde, emeklilerin ödeme almak için maaşını kamu bankalarına taşımasına gerek kalmayacak. Aksi halde maaşını özel bankadan alan ancak promosyon ödemesinden yararlanmak isteyenler, rotayı kamu bankalarına çevirecek. Ancak özel bankaların 4.2 milyon emekli müşterisini kaybetmemek için SGK'yla promosyon anlaşması imzalamasına kesin gözüyle bakılıyor. Hatta özel bankaların promosyonda 450 liraya varan taban tutarların da üzerine çıkabileceği beklentisi var.