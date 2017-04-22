Emeklisi Olmayan Meslekler
Bugün haberimiz olmasa da günün birinde uzmanlarını arayacağımız meslekler olacak çok yakında Drone Operatörü'ne veya bir Uzay Rehberi'ne ihtiyaç duyabiliriz.
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