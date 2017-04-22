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Emeklisi Olmayan Meslekler
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Emeklisi Olmayan Meslekler

Bugün haberimiz olmasa da günün birinde uzmanlarını arayacağımız meslekler olacak çok yakında Drone Operatörü'ne veya bir Uzay Rehberi'ne ihtiyaç duyabiliriz.

Emeklisi Olmayan Meslekler

Bugün haberimiz olmasa da günün birinde uzmanlarını arayacağımız meslekler olacak çok yakında Drone Operatörü'ne veya bir Uzay Rehberi'ne ihtiyaç duyabiliriz.

Kaynak: Dunya.com

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