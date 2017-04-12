Emeklilik Yaşı Ortalaması 52"
SGK Başkanı Mehmet Bağlı, Türkiye'nin ortalama emeklilik yaşının 51-52 olduğunu, sosyal güvenlik reformunun 58-60 aralığını öngördüğünü, 2037'den sonra 65 yaşı hedeflediklerini söyledi.
SGK Başkanı Mehmet Bağlı, Türkiye'nin ortalama emeklilik yaşının 51-52 olduğunu, sosyal güvenlik reformunun 58-60 aralığını öngördüğünü, 2037'den sonra 65 yaşı hedeflediklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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