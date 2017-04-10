Emeklilik İçin Prim Sayanlara Yeni Fırsatlar Geliyor

Emekli olabilmek için gerekli şartlar SGK tarafından açıkça belirtilmiş. Bu şartlardan ilki belirli bir çalışma yaşını doldurmuş olmak, diğer bir ikinci şart ise prim eksiği yani prim gün sayısını doldurmak, İki durumdan birini tamamlayanların sayısı bir hayli fazla. Özellikle emekli olabilmek için yaş şartını tamamladığı halde prim eksiği olan ve bu açığı bir türlü kapatamayan yüz binlerce vatandaş var.

BORÇLANMA İMKANI

Bu şartları taşıyan kişiler için bir takım kolaylıklar var. Prim eksiği olanlar kadın ise sigortalı olduktan sonraki 3 doğuma kadar borçlanma hakları bulunuyor. Bu da 6 yıl yani 2160 gün prim kazanmak anlamına geliyor. Bir başka ifadeyle doğum borçlanması yapan kadınlar aslında geriye doğru borçlanma imkanı yakalıyorlar. Erkeklerde ise askerlik borçlanması büyük avantaj sağlıyor. Hatta daha avantajlı. Prim eksiği olan eski sigortalılar 540 güne kadar askerlik borçlanması yapabiliyor. Askerlik sigorta başlangıç tarihinden sonra yapılmışsa, borçlanma prim gün sayısına askerlik süresi kadar katkı yapar. Yani örneğin, kişi 48 yaşında emekli olacak yaşını doldurmuş fakat prim gün sayısında eksikliği var, bu kişi askerlik borçlanmasını yapabilir. Askerden önce sigorta yoksa borçlanma kadar süre emekliliği geri çeker.

YAŞLIYA YENİ AVANTAJ

Eksik primi olanlara borçlanma imkanı getirilecek. Bu durumda belli bir süre hizmet şartı aranabilecek. Örneğin; en az 1800 gün prim istenecek. Bu formülde yıl ve yaş (60 ya da 65) şartlarını tamamlayıp 1800 ve üzerinde prim günü olanlar eksik j süreyi borçlanma ' yoluyla ödeyerek emekli olabilecek. İsteğe bağlı sigortalı olarak primlerin tamamlanması da mümkün. Öte yandan bazı çalışmalar söz konusu. 2008'den önce oda ve vergi kaydı olduğu halde Bağkur'u yapılmayan ve prim eksiği olanlar bunların başında geliyor. Bu durumdaki kişiler için yeni formül aranıyor. Ayrıca, stajyerlik döneminin sigortalılık süresine eklenmesi ve belli bir yaşı tamamlayan SSK'lıya toplu ödeme hakkı verilmesi gibi çalışmalar gündemde.