Emeklilerin Konut Sevinci

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) Gaziantep'te yürüttüğü projeler kapsamında inşa edilen 123 konut, kurayla sahiplerine teslim edildi.



Şahinbey Belediyesi Büyük Salon'da noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminin ardından basın mensuplarına bilgi veren TOKİ Proje Uzmanı Hasan Hüseyin Çelik, Şehitkamil ilçesinde yaptırılan 103 konut ve Şahinbey ilçesi Güzelvadi mevkisindeki konutlardan kalan 20 daireyi sahiplerine teslim ettiklerini söyledi.



Bu konutlar için sadece emekli vatandaşlardan bin 175 başvuru aldıklarını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:



"Bu projeler için şu anda sadece emeklilere konut veriyoruz. Bugün konut çıkanlara hayırlı uğurlu olsun, güle güle otursunlar. Çıkmayan vatandaşlarımıza da ileriye dönük konut çalışmalarımız olacak. Gaziantep'te bugüne kadar 20 bin 117 konut yapmışız. Diğer illerle karşılaştırıldığında büyük bir proje. 5 bine yakın konutun da 10 projede yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Bunların kuralarını çekmedik ama ihalelerini yaptık. Buralarda da ilerleyen günlerde vatandaşlarımızı konut sahibi yapacağız."



Emekli 123 kişi konut sahibi oldu



Kura sonucu ev sahibi olan 123 kişiden 60 yaşındaki Mehmet Kaya, "O kadar duygulandım ki anlatamam mutluluğumu. İlk defa bir kendi yuvam olacak. Allah olmayanlara da versin. İki çocuk babasıyım. Ayda 700 lira ev kirası veriyorum. 2 çocuk okutuyorum. Emekli olduğum halde yine de çalışıyorum. Allah'ın keremine çok şükür. Allah, devletime zeval vermesin." dedi.



Vakkas Doğan da 50 yaşında olduğunu, iki çocuğu bulunduğunu belirtti. Çocuklarından birinin üniversitede okuduğunu, diğerinin engelli olduğunu anlatan Doğan, "Bu üçüncü yazılışım. Allah, devletimizden, milletimizden, hükümetimizden razı olsun. Şu anda çok mutluyum." diye konuştu.



Hatice Gök de 60 yaşında olduğunu söyleyerek, duygularını "Çok sevindim, çok memnunum, duygulandım. İlk defa ev sahibi oluyorum. 5 çocuk annesiyim. Allah razı olsun. Ömrümüzün son vaktinde inşallah güle güle otururuz." şeklinde dile getirdi.