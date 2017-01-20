Emeklileri Gasp Eden Şahıs Yakalandı

Kahramanmaraş Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, yaşlı insanları takip edip tenha bir yerde bıçakla gasp eden Özkan B. (24) yakalandı.



Kahramanmaraş'ta 2, Gaziantep'te 1 kişiyi gasp ettiği tespit edilen Özkan B., Sakarya Mahallesi'nde PTT'den maaşını çekip evine giden Vakkas Ş.'nin (68) bin 295 lira parasını, büyükbaş hayvanlarını satıp parasını yanına alan İsmail Kılınç'ın (57) bin 400 lira parasını bıçak zoruyla darp ederek gasp etti. Özkan B.'nin, Gaziantep'te de Kudret B. isimli bir vatandaşı evinde darp edip gasp ettiği belirlendi. Değişik suçlardan da sabıkası olan zanlı, sorgusunda suçlarını itiraf etti.



Şahıs, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ