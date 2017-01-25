Emeklilere Promosyon Müjdesi

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı Mehmet Tangüner, emeklilere verilecek promosyon ile ilgili değerlendirmesinde, "Rakamlar cüzi de olsa bizi mutlu etti, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.



11 milyon emekli uzun süredir maaşlarına ilaveten verilecek olan promosyon konusuna kitlenirken emeklileri rahatlatan açıklama bu gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan geldi. Bakan Müezzinoğlu emeklilere Mart ayında promosyon verileceğini müjdelerken, Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı Mehmet Tangüner Bakanın açıklamasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Maaşı bin TL'nin altında olanlara bir seferde 300 Lira, maaşı bin TL ile iki bin TL arasında olanlara 375 TL, maaşı iki bin TL üzerinde olanlara ise 450 TL promosyon ödeneceğini kaydeden Tangüner, "Rakamlar cüzi olsa da emeklilerimiz için iyi olacak. Çünkü emeklilerimiz çok zor şartlar altında geçimlerini sürdürüyorlar. İnşallah ilerleyen dönemlerde bu rakamlar daha da artar ve emeklilerimiz rahata kavuşur. Ben bu konuda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA