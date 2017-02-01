Emeklilere Banka Promosyonu İçin Protokol İmzalandı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası arasında emeklilere banka promosyonu verilmesi için protokol imzalandı.



SGK'nın toplantı salonunda düzenlenen protokolün imza törenine, SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar, SGK Başkan Yardımcısı Cevdet Ceylan ve ilgililer katıldı.



SGK Başkanı Mehmet Bağlı, emeklilere aylıkları karşılığında belli bir miktar banka promosyon verilmesinin hükümet programında yer aldığını anımsattı.



Promosyon meselesinin Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun mesaisinin büyük bir bölümünü oluşturduğunu dile getiren Bağlı, bankalarla bir süredir yürüttükleri görüşmeleri belli bir noktaya kadar getirdiklerini, Başbakan Binali Yıldırım'ın da çalışmalara son noktayı koyduğunu söyledi.



Özellikle kamu bankalarının promosyon konusunda gerekli duyarlılığı gösterdiğini ve bu işi bir sosyal sorumluluk olarak gördüklerini ifade eden Bağlı, "Kamu bankaları bu işte öncülük ettiler. Kamu bankaları bu işte tabiri caizse elini taşın altına koydular. Bunu da herhangi bir ticari gayeyle değil, sosyal sorumluluk projesi olarak yaklaştıklarını süreç boyunca gördük. Uzun bir süreç, yorucu bir süreç ama sonunda dua ordusu olarak gördüğümüz emeklilerimizin duasını alacağımız bir süreç olduğunu da düşünüyoruz." diye konuştu.



Ziraat Bankası ile imzalayacakları protokolle emeklilere promosyon verilmesi için süreci başlatacaklarını bildiren Bağlı, yarından itibaren özel bankaların da belirlenen şartlar üzerinden SGK ile protokol imzalayabileceğini söyledi.



Bağlı, yaklaşık 15 yıl önce bankaların emeklilerin aylıklarını ödemek için komisyon talep ettiğini anımsatarak, şunları kaydetti:



"Bugün Allah'a hamdolsun emekli maaşlarını ödemek isteyen bankalara, emeklilerimize promosyon ödeyin diyecek bir noktaya gelmiş bulunmaktayız. Kamu bankalarıyla yapılan görüşmeler neticesinde üzerinde mutabakata varılan husus biliyorsunuz bizim için en alt limitte. Bu hususta kamu bankaları bir taahhütte bulunmakta, özel bankalar isterlerse bunun üzerinde bir teklifte bulundukları zaman kendileriyle protokol yapmaya hazırız. Emeklilerimiz bu çerçevede en alt limitin kamu bankaları tarafından verildiğini, bundan daha fazla vermek isteyen özel bankalar bulunduğu zaman da o özel bankalara geçmek istediklerini tüm emeklilerimize ileteceğiz. Konuyu duymayan, bilmeyen hiçbir emeklimiz kalmayacak."



Toplamda 6 milyar liraya yakın ödeme yapılacak



Kamu bankalarının 3 yıl için bin liranın altında emekli aylığı alanlara 300 lira, bin ila 2 bin arasında aylık alanlara 375 lira, 2 bin liranın üzerinde aylık alanlara ise 450 lirayı banka promosyonu vermeyi taahhüt ettiğini vurgulayan Bağlı, "Özel banklar emeklilerle çalışmak için bunun üzerinde bir teklifte bulundukları zaman kendileriyle protokol yapacağız. Emekliler maaşlarını oradan da alabilecekler. Kendileriyle görüşmeler bu hususta yapılıyor ve daha hayırlı neticiler alacağımızı da düşünüyorum." dedi.



Ödemelerin en geç mart ayında başlayacağını ve ödeme döneminin nisan ve mayıs aylarında da yapılacağını bildiren Bağlı, sistemim kurgulanması, alt yapının hazırlanması ve ilgili bankalarla görüşülmesi gibi teknik konuların SGK tarafından yerine getirildiğini ve alt yapıda herhangi bir sorunun bulunmadığını dile getirdi.



Bağlı, yarından itibaren diğer bankalarla protokol imzalanması görüşmelerinin devam edeceğini ifade ederek, emeklilerin en fazla promosyonu veren bankayı tercih etmesi için gerekli alt yapıyı sağladıklarını söyledi.



Banka promosyonu kapsamında emeklilere toplamda 6 milyar liraya yakın bir tutarın ödeneceğine dikkati çeken Bağlı, bankların likitide durumunu göz önünde bulundurarak üç aylık bir ödeme dönemi belirlediklerini kaydetti.



Diğer kamu bankalarının da protokolü imzalamaya hazır olduğunu bildiren Bağlı, bu kapsamda bir özel bankayla yarın görüşeceklerini kaydetti.



Bağlı, protokoldeki otomatik ödeme talimatı şartının bazı emekliler için sorun olup olmayacağı yönündeki soruya, "Bunun sıkıntı olacağına dair bize bir geri bildirim gelmedi. Bir sıkıntı yaşanacağını da düşünmüyoruz." yanıtını verdi.



"Emekliler bizim için en önemli müşteri kesimi olmaya devam edecek"



Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Çakar da Türkiye'de 11,5 milyon emeklinin bulunduğunu belirterek, her yıl yaklaşık 700 bin kişinin de emekli olduğunu söyledi.



Banka olarak mevcut emeklilerin yüzde 41'ine hizmet verdiklerini bildiren Çakar, bu oranın 4 milyon 800 bin emekliye karşılık geldiğini dile getirdi.



Emekliye promosyon konusunun uzun süredir gündemde olduğunu anımsatan Çakar, "Herkese hayırlı olmasını diliyorum. Emekliler bizim için hakikaten çok iyi hizmetlere layık müşteri kesimini oluşturuyorlar. Biz onlara bu promosyon rakamlarının ötesinde diğer ürünlerde de ciddi katkılar yapmak istiyoruz. Emekliler, bundan sonra da bizim için en önemli müşteri kesimi olmaya devam edecek." diye konuştu.



Konuşmaların ardından, emeklilerin aylıkları karşılığında banka promosyonu alabilmesini sağlayacak protokol Bağlı ve Çakar arasında imzalandı.