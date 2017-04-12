Emekliler Derneği ile Medical Park Hastanesi Arasında Protokol İmzalandı

Tüm İşçi Emeklileri Derneği Elazığ Şubesi ile Medical Park Elazığ Hastanesi arasında sağlık hizmetleri protokolü imzalandı.



Daha önce birçok kurumla sağlık protokolü imzalayan Medical Park Elazığ Hastanesi, Tüm İşçi Emeklileri Derneği Elazığ Şubesi ile sağlık hizmetleri protokolü imzaladı. Tüm İşçi Emeklileri Derneği Elazığ Şubesi Toplantı Salonunda gerçekleşen imza törenine, Hastanenin Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten, Hastanenin Kurumsal Pazarlama Müdürü Yelda Arpacı ve Tüm İşçi Emeklileri Derneği Elazığ Şubesi Başkanı Mehmet Kayabaş katıldı.



Tüm İşçi Emeklileri Derneği Elazığ Şubesi ile daha önce imzalamış oldukları sağlık protokolünün sona erdiğini belirten Hastanenin Kurumsal Pazarlama Müdürü Yelda Arpacı, "Bizde Tüm İşçi Emekliler Derneği ile tekrar bir sağlık protokol imzaladık. Bu protokolün her iki tarafa hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Tüm İşçi Emeklileri Derneği Elazığ Şubesi Başkanı Mehmet Kayabaş ise, "Geçen yıl yaptığımız sağlık protokolünün süresi doldu. Bizde bu yıl tekrar sözleşmemizi yenileyeceğiz. Hastanede her türlü hizmette yaptığımız protokol gereği, dernek üyeleri ve birinci derece yakınları indirimli olarak faydalanacaktır"şeklinde konuştu. - ELAZIĞ