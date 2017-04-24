Emekliden Fransız Konsolosluğu'na Siyah Çelenk
FRANSA'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'suikast' çağrısıyla gündeme gelen uluslararası ilişkiler profesörü Philippe Moreau Defarges'e bir tepki de İzmir'den geldi.
FRANSA'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'suikast' çağrısıyla gündeme gelen uluslararası ilişkiler profesörü Philippe Moreau Defarges'e bir tepki de İzmir'den geldi. İzmir'de yaşayan emekli İsmail Yurtseven, Alsancak'taki Fransız Konsolosluğu'na siyah çelenk bıraktı.
Paris merkezli Fransız Uluslararası İlişkiler Enstitüsü IFRI'de görev yapan Prof. Philippe Moreau Defarges, konuk olarak katıldığı Fransız haber ve ekonomi kanalı BFM Business tarafından yayınlanan "Dünyada 7 Gün" isimli programda, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılan halk oylamasının sonuçlarına itiraz edilmesi için hukuki yolların kapandığını savunarak, itirazların sonuçsuz kalacağını ifade etti. Türkiye'de bir tıkanıklığın olduğunu iddia eden Defarges, skandal bir açıklamaya imza atarak "O zaman geriye ya iç savaş ya da bunu söylemek zor ama onun (Erdoğan) öldürülmesi kalıyor" dedi.
Bu ifadeler üzerine Paris merkezli Fransız Türk Hukukçular Derneği, Fransız profesörün sözleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Defarges sözlerinin yanlış anlaşıldığını söylese de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na dört sayfalık suç duyurusu dilekçesi verdi.
'HEPİMİZİN CUMHURBAŞKANI'
Yaşananlara İzmir'den de tepki gecikmedi. Bağkur emeklisi 58 yaşındaki İsmail Yurtseven, İzmir Alsancak'ta bulunan Fransız Konsolosluğu'na gelerek siyah çelenk bıraktı. Yaşananların kabul edilemez olduğunu belirten Yurtseven, "Şuanda devletimizin başında Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak görevini yerine getirmektedir. Sadece benim değil, 'evet' diyenin de 'hayır' diyenin de tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Cumhurbaşkanıdır. Bizim onurumuzdur, bu insanı koruyup kollamak, bu insana yapılan saldırılara göğüs germenin de her Türk vatandaşının görevi olması gerektiğini düşünüyorum."
- İzmir