Emekli Tümgeneral: Sıkıyönetim Komutanı Olduğunu Söyleyen Albayı Dışarı Attım

BURSA'da darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz gecesi, sıkıyönetim komutanı olarak atandığını söyleyince gözaltına alınan ve üzerinde darbe sonrası görev yapacak kişilerin listesi çıkan Bursa eski İl Jandarma Komutanı Albay Yurdakul Akkuş'un da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 16 sanığın yargılanmasına devam edildi. Davada tanık olarak ifade veren Bursa eski Garnizon ve Jandarma Bölge Komutanı emekli Tümgeneral Seyfullah Saldık, "Albay Yurdakul Akkuş sıkıyönetim komutanı olduğunu söyleyince kendisini kolundan tutup garnizondan dışarı attım" dedi.



Bursa'da darbe girişiminin olduğu15 Temmuz gecesi İl Jandarma Komutanlığı'nın da bulunduğu Jandarma Garnizon ve Jandarma Bölge Komutanlığı'na giden İl Jandarma eski Komutanı Albay Yurdakul Akkuş, kendisini 'Sıkıyönetim komutanı' olarak tanıtarak, Bursa Garnizon ve Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Seyfullah Saldık'a haber gönderdi. Saldık, Akkuş'u önce garnizondan dışarı atıp sonra gözaltına alınmasını sağladı. Bunun üzerine Akkuş'un üzerinden çıkan sıkıyönetim sonrası görev yapacak olanların listesi hemen ilgili makamlara iletilince, darbe girişiminin engellenmesine katkı sağlandı. Yurdakul Akkuş ve arkadaşları tutuklandı. Haklarında Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'TBMM, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs', 'Silahlı terör örgütü kurma, yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından dava açılan aralarında Yurdakul Akkuş'un da aralarında olduğu 13'ü tutuklu 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Yapılan ikinci duruşmada tanık olarak iki saat ifade veren Bursa eski Garnizon ve Jandarma Bölge Komutanı emekli Tümgeneral Seyfullah Saldık, olay gecesi evde olduğunu, Yurdakul Akkuş'un kendisinin Sıkıyönetim Komutanı olarak atandığını duyurunca, darbecilerin garnizona hakim olmaması için içeri kimsenin alınmaması konusunda talimat verdiğini ve hemen birliğe gittiğini söyledi. Saldık, şöyle dedi:



"Burada toplanan personele, 'arkadaşlar, bir emir gelmiş. Ben bu emri tanımıyorum. Bu kanunsuz bir emirdir. Ben haram yemedim. Vatanıma milletime bağlıyım. Bu emre uymak ihanet olur. Biz asla ihanetin tarafı olmayacağız. Yasal komutanınız benim. Bu emre uyarsanız büyük suç işlersiniz. Sakın kimse uymasın' dedim. Silahların bulunduğu yerin kapatılıp anahtarının bana getirilmesini istedim. JÖH Taburu'nu da destek için çağırdım. Makamıma giderken yanıma gelen Akkuş'un görevlendirdiği subay bana, 'Sıkıyönetim Komutanı Yurdakul Albay'ın emri var. Sadece odanıza gidecekmişsiniz. Başka bir yere girmeyecekmişsiniz' deyince sinirlendim. Kendisine 'ben emri Cumhurbaşkanından ve Genelkurmay Başkanımdan alırım' diyerek dövdüm. Bu sırada gelmekte olan Yurdakul Albay'ı gördüm. Üzerine yürüyünce kaçtı. 'Ne yapıyorsunuz, ben bir şey yapmıyorum' dedi. Sonra söylediklerini hatırlatınca, 'o sıkıyönetim emri' cevabını bana verdi. Ben de 'Bu emri tanımıyorum' diyerek kolundan çeke çeke, nizamiye kapısına getirdim. Dışarı attım."



YANLIŞLIKLA ESKİ VALİYİ ARADIM



Emekli Tümgeneral Seyfullah Saldık, garnizona gelirken sinirli olduğunu Bursa Valisi İzzettin Küçük'ün yerine yanlışlıkla Bursa'da görev yaparken Antalya'ya atanan eski Vali Münir Karaoğlu'nu aradığını, ardından tekrar Bursa Valisi Küçük'e ve Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Şahin'e bilgi verdiğini belirten Saldık, "Garnizonda yaşanan olayların ardından, Osmangazi İlçe Komutanlığı'na giden Yurdakul Akkuş, haber verdiğim Bursa Valisi'nin polise talimat vermesi ile gözaltına alındı" dedi.



Saldık, yaşanan bu olayların ardından Akkuş'un üzerinden çıkan sıkıyönetim sonrası görev yapanların isimleri ile darbenin önlendiğini öğrendiğini açıkladı.



Bazı tanıklarında dinlendiği 10 saat süren duruşma ertelenirken sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.



- Bursa