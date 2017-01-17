Emekli Profesör Çilek Üreticisi Oldu

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde babasından kalan arazi üzerinde sera kurup, topraksız çilek üretimine başlayan emekli Prof. Dr. Aykut Aysın, yıllık 18 ile 20 ton arasında rekolte beklediklerini söyledi.



İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü'nden geçen yıl emekli olan Prof. Dr. Aykut Aysın, tarım sektörüne adım attı. Prof. Dr. Aysın, babasından kalan İncirliova'daki araziye yaklaşık 200 bin lira harcayarak çilek serası kurdu. Otomasyon sistemine sahip, bin 600 metrekarelik serada, topraksız olarak üretim yapılacak. Üç kat olarak dikim yapılabilecek olan serada yıllık 18 ile 20 ton arasında çilek üretilmesinin hedeflendiği bildirildi.



Emekli olmasının ardından bölgeye kazanım sağlamak için sera kurduğunu belirten Prof. Dr. Aysın, "Serayı kurduğumuz arazide tamamen zeytin ağaçları vardı. Bölgedeki zeytin ağaçlarında hastalık olduğu için verim alamadık. Ağaçlardaki hastalığa da bir türlü çözüm bulamadık. Bunun üzerine ağaçları kesip, yerine sera kurup, topraksız çilek üretimine geçtik. Diğerlerinden farklı olması için de yaptığım araştırmalar sonucunda, otomasyon sistemiyle üretim yapmaya karar verdik. Topraksız tarım, çok hasas bakım ve ilaçlama gerektiriyor. Bu yıl ilk denememiz olacağı için çıraklık dönemimiz olacak. Gelecek yılın bizim için çok daha iyi olacağını düşünüyorum" dedi.



Topraksız serada çilek üretimine başlarken bir amaçlarının da bölgeye örnek olmak olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Aysın, "Üreticelere devlet yetkilileri de destek olursa bu iş bu bölge için çok karlı bir iş haline gelecek. Üreticiler için bundan daha iyi yatırım olamaz" diye konuştu.



İLK MAHSÜL 15 ŞUBAT'TA



İlk mahsülü 15 Şubat gibi almayı hedeflediklerini belirten Prof. Dr. Aysın, "Zamanında başlamış olsaydık aralık ayından itibaren 6 ay ürün alabilecektik. Seramızın içerisi tamamen hijyenik. Havalandırma sistemi bulunuyor. Serayı, kaloriferle ısıtıyoruz. Serada şu andaki ısı ayarı 10 derecedir. Termostat 8 derecede uyku moduna geçiyor. 10 derecede ise otomatik olarak ısıtmayı durduruyor. Don olan havalarda ise sıcaklığı 12 ila 14 dereceye yükseltiyoruz. Bir gecede 6-7 torba kömür ie seranın içerisini müthiş bir şekilde ısıtılabiliyor. Şu an havalar soğuk olduğu için çileklerin çok fazla gelişmesini istemiyoruz, yoksa üründe sıkıntı yaşarız. Bitkinin kendini koruması bizim için yeterli. Otomasyon sistemi, biz olsak da olmasak da gece saat 04.00'te kendiliğinden faaliyete geçiyor. Seranın alt ve üst katında 4 dakika damlama sistemi ile sulama yapıyor" dedi.



Prof. Dr. Aysın, yatırımı yaparken en büyük destekçisinin eşi Dilek Aysın olduğunu belirtip, serayı birlikte kurduklarını anlattı.



- Aydın