Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki emekli postacı evinde ölü bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Bayramiç Tepecik Mahallesi'nde yalnız yaşayan emekli postacı İdris Öz (75) günlerdir evinden çıkmadı. Komşuları, sürekli yanan elektrik nedeniyle şüphelenip eve girdi. Evde Öz'ün cesediyle karşılaşan komşuları durumu 112 ve polise bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaşlı adamın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderilecek. - ÇANAKKALE