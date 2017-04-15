Emekli Personelden Başkan Baran'a Veda Ziyareti

Körfez Belediyesi'nde 24 sene boyunca görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan Erdal Güler, Belediye Başkanı İsmail Baran'ı makamında ziyaret etti.



Körfez Belediyesi'nde 24 sene boyunca görev yapan ve emekliliğe hak kazanan elektrik atölyesi sorumlusu Erdal Güler, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'ı makamında ziyaret etti. Ziyarete ayrıca Başkan Yardımcısı Selattin Kabadayıoğlu, Belediye-İş Sendikası İşyeri Baş temsilcisi Ferit Aydemir'de katıldı. Erdal Güler, Başkan İsmail Baran'la birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Kendisi, ekibiyle birlikte Körfez'in çehresini değiştirmeye devam edecektir" dedi.



Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "Alın terleriyle bir ömür veren; Bunun karşılığında ise nasip olan emeklilik hayatına adımlarını atan personelimizi tebrik ediyorum. Uzun süre belediyemizde halkımıza hizmet etti, Körfez'in gelişmesine katkı sundu. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum" şeklinde. - KOCAELİ