Emekli Olan Engelli Vatandaştan Örnek Davranış

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sağlık Vakfı'ndan emekli olan



kas hipotrofisi hastası 40 yaşındaki Kaan Erenler, 17 bin TL olan emekli ikramiyesini çalıştığı vakıfa bağışladı.



Askerlik muayenesinde kas erimesi hastalığına yakalandığını öğrenen Erenler tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Normal şartlarda çalışamayan engelli vatandaş 15 yıl önce Turgutreis Sağlık Vakfı'nın seramik atölyesinde eğitim görmeye başladı. 5 yıl atölyede eğitim gören Erenler, daha sonra seramik çizim ustası olarak işe başladı. Kurumda 15 yılı boyunca engelli öğrencilere sanat öğreten Erenler geçtiğimiz hafta emekli oldu. 17 bin TL emekli ikramiyesi alan engelli vatandaş ailesinin de iznini alarak parasını çalıştığı vakfa bağışlamaya karar verdi. Dar gelirli olan ve konuşma güçlüğü de çeken Erenler'in bağışta bulunması kurum yöneticileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Vakfın düzenlendiği veda partisinde duygu dolu anlar yaşanırken, Erenler'in ikramiyesini bağışladığı anlarda ise gözyaşları sel oldu. Vakıf yöneticileri, hayır severler ve vatandaşlar tarafından Erenler'in doğum günü kutlanarak plaket verildi.



"İhtiyacım var ama katkım olsun istedim"



Etkinlik sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Erenler şunları kaydetti:



"Emekli olsam da bu vakıf yöneticilerini ve buraya emek sarf eden insanların emeğini hiçe sayıp buraya gelmemezlik olmaz. Burası benim ikinci evim olduğu her gün gelmeye çalışıyorum. Bazı insanlar yanlış düşünce içinde olabiliyor çok büyük bir para olarak görebiliyor. Benim de ihtiyacım olabilir veya benden daha düşük geliri olan insanlara büyük bir para olarak gelebilir. Benimde vakfa bir katkım olması için böyle bir karar aldım ailemin de onayını alarak böyle bir karar verdim. Bir de buraya verdiğim paradan önce buranın benim için kazandırdığı insanlık daha önemli" dedi.



Erenler'i yetiştiren Seramik hocası Tarık Kartal öğrencisinin yaptığı davranışından gurur duyduğunu ifade ederek, "Buradan bir emekli vermek bizim için gurur verici bir olay ama Kaan bizim için her zaman arkadaştan da öte bir kardeşimiz. Burada onunla çok fazla vakit geçirdik. Eminim ki onun emekli olması hani çok fazla bir şey değiştirmeyecektir her zaman buraya gelecektir diye düşünüyorum. Evet, ikramiyesini vakfa bağışlaması da burada ne kadar mutlu olduğunun da bir göstergesi" şeklinde konuştu.



Sağlık Vakfının Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkaya ise herkese örnek olacak bir davranış olduğunu söyleyerek, "Bugün onun hem emeklilik partisini yaptık arkadaşları ile birlikte hem de kendisine bir teşekkür partisi verdik. Kaan bize 17 bin liranın yanında çok pahalı bir ders verdi. Kaan'ın ekonomisini biliyorum ben, çok varlıklı ve rahat bir ekonomisi yok iken bu parayı çıkarıp çalıştığı vakfına bağışladı. Hepimiz bundan bir ders almalıyız. Çok duygulu, duygu yüklü sözcüklerle ifade etti bunu zaten" ifadelerini kullandı. - MUĞLA