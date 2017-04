Emekli Olan Engelli Vatandaştan İnsanlık Dersi

Emekli olan engelli vatandaştan insanlık dersi

Dar gelirli olmasına rağmen emekli ikramiyesini bağışladı



MUĞLA - Bodrum'da bulunan Sağlık vakfından emekli olan engelli çalışan dar gelirli olmasına rağmen 17 bin TL olan emekli ikramiyesini vakfa bağışlayarak örnek bir davranış sergiledi.

Turgutreis mahallesinde de bulunan Bodrum Sağlık Vakfı Begonvil Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinden emekli olan 40 yaşındaki Kas Hipotrofisi hastası Kaan Erenler 17 Bin TL olan emekli ikramiyesini çalıştığı vakıfa bağışladı. Askerlik muayenesinde kas erimesi hastalığına yakalandığını öğrenen Erenler tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Normal şartlarda çalışamayan engelli vatandaş 15 yıl önce Turgutreis Sağlık vakfının seramik atölyesinde eğitim görmeye başladı. 5 yıl atölyede eğitim gören Erenler, daha sonra seramik çizim ustası olarak işe başladı. Kurumda 15 yılı boyunca engelli öğrencilere sanat öğreten Erenler geçtiğimiz hafta emekli oldu. 17 Bin TL emekli ikramiyesi alan engelli vatandaş ailesinin de iznini alarak parasını çalıştığı vakfa bağışlamaya karar verdi. Dar gelirli olan ve konuşma güçlüğü de çeken Erenler'in bağışta bulunması Kurum yöneticileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Sağlık vakfının düzenlendiği veda partisinde duygu dolu anlar yaşanırken, Erenler'in ikramiyesini bağışladığı anlarda ise gözyaşları sel oldu. Vakıf yöneticileri, hayır severler ve vatandaşlar tarafından Erenler'in doğum günü kutlanarak plaket verildi.

"İhtiyacım var ama katkım olsun istedim"

Etkinlik sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Erenler şu sözlere yer verdi "Hemen hemen 10 yıl çalıştım Normalde 20 yıl üzerinden Emekli oldum. Vakıf da 15 yıldır hem öğrenciyim 10 yıldır da burada memur olarak işlerime devam ettim. Ara ara öğrencilerimiz oluyor benim veya hocanın diğer öğrenciler benim yetişemediğim yerde diğer arkadaşlarım öğrencilere yardım ediyor. Emekli olsam da bu vakıf yöneticilerini ve buraya emek sarf eden insanların emeğini hiçe sayıp buraya gelmemezlik olmaz. Burası benim ikinci evim olduğu her gün gelmeye çalışıyorum. Bazı insanlar yanlış düşünce içinde olabiliyor çok büyük bir para olarak görebiliyor. Tamam Benim de ihtiyacım olabilir veya benden daha düşük geliri olan insanlara büyük bir para olarak gelebilir. Benimde vakfa bir katkım olması için böyle bir karar aldım ailemin de onayını alarak böyle bir karar verdim. Bir de buraya verdiğim paradan önce buranın benim için kazandırdığı insanlık daha önemli. Çünkü burada ben yeri geldi hasta oldum. 1 hafta 10 gün evindeydim yağmur yağdı uzun süre gelemedim ama bu bağışla dönen Vakıf Benim hiçbir zaman ne Sigortamı ne de maaşımı bir gün dahi eksik vermedi. Onun için bende böyle bir karara vardım"dedi.

Erenler'i yetiştiren Seramik hocası Tarık Kartal öğrencisinin yaptığı davranışından gurur duyduğunu ifade ederek"Kaan bizim için çok değerli. Ben bu atölyede 6,5 yıldır sürdürüyorum. Kaan, ilk geldiğimde beni kapıda karşılamıştı. Bütün atölyeleri gezdirdi, her şeyi anlattı. Biraz anlaşması zor olsa da zaman içinde daha iyi anladık bir birimizi. Yani bu atölyenin ilk emeklisi oldu aynı zamanda kendisi. Demek ki şunu da biz kanıtlamış olduk bu atölye bir sürdürülebilir bir şeye dönüştü. Kendi varlığını devam ettirebiliyor. Buradan bir emekli vermek bizim için gurur verici bir olay ama Kaan bizim için her zaman arkadaştan da öte bir kardeşimiz. Burada onunla çok fazla vakit geçirdik. Eminim ki onun emekli olması hani çok fazla bir şey değiştirmeyecektir her zaman buraya gelecektir diye düşünüyorum. Evet, ikramiyesini vakfa bağışlaması da burada ne kadar mutlu olduğunun da bir göstergesi. Buranın varlığını sürdürmesinin temelinde yatan gerçekleri oda biliyor ve hepimiz zaten bireysel olarak burada çalışan diğer çocuklar olarak mutlu bir arkadaşlığı sürdürüyoruz aynı zamanda. Buda tabi başarımızın daha ileriye doğru gitmesine sebep oluyor" şeklinde konuştu.

Sağlık vakfının yönetim kurulu başkanı İbrahim Akkaya ise herkese örnek olacak bir davranış olduğunu söyleyerek "Kaan Erenler öğrencimiz Bodrum Sağlık Vakfında 15 yıldır bulunuyor. 10 yıl evvelde seramik atölyemizde çalışmaya başladı. Geçen haftada emekli oldu, emekliliği hak etti. Yasal olarak hak ettiği kıdem tazminatını ki 17 bin lira civarında bir para Bodrum Sağlık Vakfına bağışlama kararı aldı. Bugün onun hem emeklilik partisini yaptık arkadaşları ile birlikte hem de kendisine bir teşekkür partisi verdik. Kaan bize 17 bin liranın yanında çok pahalı bir ders verdi. Kaan'ın ekonomisini biliyorum ben, çok varlıklı ve rahat bir ekonomisi yok iken bu parayı çıkarıp çalıştığı vakfına bağışladı. Hepimiz bundan bir ders almalıyız. Çok duygulu, duygu yüklü sözcüklerle ifade etti bunu zaten" ifadelerini kullandı.