Emekli Okul Müdürünü Dolandıran Şüpheli Yakalandı

AĞRI kent merkezinde oturan emekli okul müdürü Şevki Burak'ın 70 bin liralık altınlarını dolandıran F.D., güvenlik kameraları sayesinde yakalandı.



Okul Müdürü Kemal Burak'ın eşi ve kızını telefonla arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıttı ve kimlik bilgilerinin kopyalandığını, FETÖ terör örgütü ile ilişkiyi tespit ettiklerini bildirdi ve evdeki altınları istedi. Evde bulunan 70 bin TL değerindeki altınlar, kent merkezinde bulunan bir hastane yakınında dolandırıcıya teslim edildi. Daha sonra dolandırıldıklarını anlayan Burak ile yakınları, Emniyet'e başvurdular.



Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, altınların teslim edildiği yer ile çevresindeki tüm güvenlik kamera kayıtları inceleyerek dolandırıcı F.D.'yi yakaladı. Daha önce de benzer dolandırıcılık olaylarına karışan F.D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



