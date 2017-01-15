Emekli Okul Müdürü Son Yolcuğuna Uğurlandı

Sakarya'da yakalandığı hastalık neticesinde hayatını kaybeden emekli okul müdürü Cem Kara son yolcuğuna uğurlandı.



Arifiye Öğretmen Lisesi ve Bolu Eğitim Yüksek Okulu mezunu 30 yıllık eğitimci olan 54 yaşındaki Cem Kara emekli olduktan sonra yakalandığı amansız hastalıktan kurtarılamayarak vefat etti. Kara için cenaze töreni düzenlendi. Kocaali Merkez Camisinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazına okul arkadaşları, ailesi, sevenleri, meslektaşları, eğitimciler ve vatandaşlar katıldı.



Kılınan cenaze namazı sonrasında Kara'nın cenazesi defnedildi. - SAKARYA