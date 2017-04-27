Emekli Öğretmene "Hizmet Şeref Belgesi"

Malatya'nın Darende ilçesinde geçtiğimiz günlerde emekliye ayrılan eski Darende Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Ali Önal'a hizmet şeref belgesi verildi.



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen, hizmet şeref belgesi, uzun yıllardır ilçedeki çeşitli okullarda müdürlük yapan ve son olarak ilçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevini yürütürken emekliye ayrılan Öğretmen Mehmet Ali Önal'a, ilçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce tarafından takdim edildi.



İnce, Önal'a bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, "Bakanımız sayın İsmet Yılmaz tarafından şahsınıza verilen 'Hizmet Şeref Belgesini' sizlere takdim etmekten dolayı memnuniyetimi ifade ediyorum. Sizler bizim için her zaman değerlisiniz. Yetiştirdiğiniz öğrencileriniz sizleri devamlı sevgi ve saygıyla anacaklardır. Çünkü sizler yüz akıyla çalıştınız ve emekli olma şerefine erdiniz. Bundan sonraki hayatınızda da sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.



Önal da milli eğitim camiasına hizmet etmekten gurur duyduğunu belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Vatana millete hayırlı olması için çok öğrenci yetiştirmeye çalıştık. Meslek hayatım boyunca geleneğine, göreneğine ve kültürüne layık öğrenci yetiştirmeye çalıştım. Burada beraber çalıştığımız Halk Eğitim Müdürümüze ve personeline göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Ölçer de hizmetleri anısına Önal'a çini işlemeli Somuncu Baba hatırası tabak hediye etti.