Emekli Öğretmen Alkollü Sürücü Kurbanı Oldu

İzmir'in Bergama ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, alkollü bir sürücünün otomobiliyle çarptığı emekli öğretmen hayatını kaybetti.



Dün akşam saatlerinde İzmir Caddesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen emekli öğretmen Mehmet Duran (78), E.G.'nin kullandığı 20 PH 375 plakalı aracın altında kaldı. Kazada beyin kanaması geçiren Duran, olay yerine çağrılan sağlık ekipleriyle Bergama Faruk İlker Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada hemen ameliyata alınan Mehmet Duran kurtarılamadı. Kaza sonrası araç şoförü E.G. gözaltına alınırken, yapılan kontrolde şahsın 0.63 oranında alkollü olduğu tespit edildi.



Öte yandan Mehmet Duran'ın cenazesi bugün Bergama Fatih Mahallesi Mezarlıkbaşı Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Bergama Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları arasında defnedildi. Cenaze namazına Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Kahyaoğlu, Ümit Atlam, emekli öğretmen Mehmet Duran'ın ailesi, akraba ve yakınları katılırken Bergama Belediyesinde zabıta memuru olan oğlu Ulaş Duran'ın mesai arkadaşları da cenaze töreninde yerini aldı. - İZMİR