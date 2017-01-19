Emekli Memur Çift, Çikolataya Alternatif Ağaç Yetiştirdi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde emekli çift, kurduğu hobi bahçesinde Türkiye'nin ilk çikolata meyvesini yetiştirdi. 'Sabota' adlı ağacın meyvesi, çikolataya benzerliğiyle dikkat çekiyor.



Birisi eğitim camiasında birisi de sağlık sektöründe uzun yıllar hizmet veren Öğretmen İzzet Akyol ve eşi hemşire Nalan Akyol emekli olunca hobi amaçlı tropikal bir bahçe kurdu. 5 yıl önce kurdukları bahçede bugün onlarca çeşit tropikal ağaç bulunan çift, bahçenin ilk zamanlarında diktikleri Sabota ağacından bu yıl bol meyve aldı. Dışı sert ve yeşil olan ancak içi çikolata renginde, kıvamında ve tadında olan meyve görenleri hayrete düşürdü. Özellikle çocukların çok beğendiği çikolata meyvesi Türkiye'de ilk olma özelliğini de taşıyor.



Gazipaşa'nın eşsiz ikliminde her çeşit ağacın rahatlıkla yetiştiğini ve bu nedenle 12 ay boyunca içinde meyvelerinin olduğu bir bahçe kurmak istediklerini belirten emekli eğitimci İzzet Akyol, bahçesinde mango, pepinoya, pejoya, çerimaya, liçi, altın çilek, şatok, kamkata, layn limonu, guavaya, hurma ve siyah sabota ağaçlarının bulunduğunu söyledi.



İlçede ilk kez sabota meyvesini diktiğini, daha sonra bu ağacın Türkiye'de de ilk kez yetiştiğini öğrendiğini söyleyen Akyol, "Bu ağaç Doğu Meksika, Orta ve Amerika ile Kolombia'nın güneyinde yetişen bir ağaç. Bu meyve Gazipaşa ortamına uyum sağladı ve geçen yıl birkaç tane olmasına rağmen bu yıl bolca meyve aldım. Meyvenin görüntüsü ve tadı aynen çikolatayı andırıyor. Çocukların çokça tükettiği çikolatanın alternatifi olarak bu meyve sağlıklı bir şekilde çocuklarımıza tükettirilebilir. Bunun için bu meyvenin ülkemizde yetişmesinin önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.



Bir ağaçta yaklaşık 250 adet olan çikolata meyvesinin ekiminin ve bakımının kolay olduğunu, herhangi bir zahmeti bulunmadığını belirten Akyol, Sabota ağacının ayrıca döllenmek için başka bir ağaca ihtiyaç duymadığını söyledi. Yıl boyunca yeşil kalan Sabota'nın Akdeniz bölgesinin kıyı kesimlerinde rahatlıkla yetişebildiğini belirten Akyol, tüm üreticilere bu ağacı tavsiye etti.



Emekli hemşire Nalan Akyol ise özellikle annelere seslenerek çocuklarına çikolata yerine bu doğal ve besin değeri yüksek meyveyi yedirmelerini tavsiye etti. - ANTALYA