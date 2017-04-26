Emekli İşçi, 46 Yıl Sonra Yeniden Görmeye Başladı

KAYSERİ'de 11 yaşındayken balıkçıl kuşu tarafından gagalandıktan sonra sol gözü görme yetisini kaybeden 57 yaşındaki Adnan Gençaslan, geçirdiği ameliyatın ardından yeniden görmeye başladı.



Kayseri'de işçi emeklisi Adnan Gençaslan, çocukluğunda ağabeyinin eve getirdiği balıkçıl cinsi kuşla oynarken, elinde tuttuğu kuşun sol gözünü gagalaması sonucu kanlar içinde kaldı. Talihsiz çocuk, Devlet Hastanesi'nde ameliyat edildi ve gözü görme yetisini kaybetti. Doktorlar, bundan sonra Gençaslan'ın sol gözünün göremeyeceğini ifade ederek, o günün imkanlarıyla körlüğe çare olmadıklarını belirtti. Aradan 46 yıl geçtikten sonra gözünün yeniden görebileceği söylenen Gençaslan, Göz Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Abdullah Özkırış tarafından 2009 yılında ameliyat edildi ve yeniden görmeye başladı. Ancak, zaman içerisinde yeniden kapanan Gençaslan'ın sol gözü için ikinci bir ameliyata karar verildi. Gençaslan, bir gözünün görmemesi nedeniyle hayatının bugüne kadar hep olumsuz etkilendiğini söyledi. Gençaslan, 'şöyle dedi:



'Yıllarca sol gözüm hiç görmediği için çok sıkıntı çektim. Gözümün kör olması, hayatımın seyrini değiştirdi. Çocukken yaşadığım bu olayın etkisinden hiç kurtulamadım. Birçok doktora götürdüler, ancak o günün imkanlarıyla yeniden ameliyat olamadım. Zaten ameliyat olsam da gözüm yeniden açılmayacaktı. Yıllar sonra Abdullah Hoca ile tanıştım. Bana, yapacağı iki ameliyatın ardından yeniden görebileceğimi söyledi. Dünyalar benim oldu."



Ameliyatı yapan Prof. Dr. Abdullah Özkırış da, 2009 yılında ilk ameliyatını gerçekleştirdiği Gençaslan'ın gözünün zaman içerisinde yine kapanmaya başlaması üzerine, yeniden ameliyata karar verdiklerini belirterek, "Microcerrahi tekniğiyle yapılan 3 işlem yaklaşık yarım saat sürdü. Yaptığımız ilk ameliyat sonrasında hastamızın gözü yüzde 10 görmeye başlamıştı. Son yaptığımız ameliyatla yüzde 50'nin üzerinde görme yetisi oluştu. Önceden bu hastalara müdahale edilemiyordu. Artık bu tür hastaların gözlerini ameliyat edebiliyoruz. Retina sağlam olduğu sürece ameliyatların yüzde 90'ı başarıyla sonuçlanıyor, hastalar ışığı gördüğü müddetçe ümitlerini kesmemelerini öneriyoruz" diye konuştu.



- Kayseri