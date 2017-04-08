Emekli İkramiyesini Çalıştığı Vakfa Bağışladı

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde engelli 40 yaşındaki Kaan Erenler, emekli ikramiyesini, emekli olduğu Bodrum Sağlık Vakfı'na bağışladı.



Bodrum Sağlık Vakfı, Begonvil Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, spina nöral ataksi hastalığına bağlı olarak kas erimesine yakalanan ve konuşma zorluğu çeken 40 yaşındaki Kaan Erenler için emeklililk partisi düzenledi. Emekli olan Erenler, 17 bin TL tutan emekli ikramiyesini çalıştığı vakıfa bağışladı.



Vakıfta 5 yıl seramik eğitimi aldığını, ardından aynı bölümde 10 yıl eğitmen olarak çalıştığını belirten Erenler, "Emekli olsam da bu vakıf yöneticilerini ve buraya emek sarf eden insanların emeğini hiçe sayıp buraya gelmemezlik olmaz. Burası benim ikinci evim" dedi.



Erenler'i yetiştiren seramik hocası Tarık Kartal ise öğrencisinin yaptığı davranışından dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.



Bodrum Sağlık Vakfı Başkanı İbrahim Akkaya, "Kaan Erenler, Bodrum Sağlık Vakfında 15 yıldır bulunuyor. 10 yıl evvel de seramik atölyemizde çalışmaya başladı. Geçen hafta emekli oldu, emekliliği hak etti. Yasal olarak hak ettiği kıdem tazminatını ki; 17 bin lira civarında bir para, Bodrum Sağlık Vakfına bağışlama kararı aldı. Bugün onun hem emeklilik partisini yaptık, arkadaşları ile birlikte hem de kendisine bir teşekkür partisi verdik. Kaan bize 17 bin liranın yanında çok pahalı bir ders verdi. Kaan'ın durumunu biliyorum ben, çok varlıklı ve rahat bir durumu yokken, bu parayı çıkarıp çalıştığı vakfına bağışladı. Hepimiz bundan bir ders almalıyız" dedi.



Kutlama sonrasında pasta kesildi ve Erenler'e Bodtrum Sağlık Vakfı tarafından arkadaşlarının yaptığı plaket verildi.



- Muğla