Emekli General Hafter, Abu Dabi'de

ABU Abu Dabi Veliahtı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın, Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'ne (TM) bağlı güçlerin komutanı emekli General Halife Hafter'i kabul ettiği bildirildi.



Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Haber Ajansı VAM'a göre, başkent Abu Dabi'deki El-Bahr Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, terörle mücadele, bölgesel ve uluslararası gelişmeler, iki ülkenin terörle mücadeledeki çalışmaları ve ikili ilişkiler ele alındı.



Al Nahyan, Hafter'e bağlı güçlerin, Libya'daki siyasi şartlardan istifade ederek yayılma eğilimi içine giren terör gruplarıyla mücadelede oynadığı rolü takdir etti.



"Bu çabalar, terör tehlikesinin sınırlandırılmasına ve ülkedeki krizin çözümü için gerekli siyasi ortamın oluşturulmasına katkı sağlayacak." diyen Al Nahyan, ülkesinin terörle mücadelede Libya'nın yanında yer alacağını kaydetti.



Hafter'in ülkeye ziyaretiyle ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.