Emekli Başkomiser, Yeğenini Öldürdü, Kocasını Yaraladı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde emekli başkomiser Nurettin Çankaya, alışveriş merkezinde tartıştığı yeğeni 35 yaşındaki Gönül Eryeğen'i öldürdü, eşi 44 yaşındaki Yunus Eryeğen'i ise ağır yaralandı.



Olay, bugün saat 21.30 sıralarında Ece Mahallesi Uzun Çarşı'da meydana geldi. Emekli başkomiser Nurettin Çankaya, alışveriş merkezinde karşılaştığı yeğeni Gönül Eryeğen ve eşi Yunus Eryeğen ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nuretin Çankaya, yanında taşıdığı beylik tabancasını çekip, Eryeğen çiftine peş peşe ateş etti. Gönül ve Yunus Eryeğen çifti kanlar içinde yere yığılırken, çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bir çocuk annesi Gönül Eryeğen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yunus Eryeğen ise ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



Olayın ardından Nurettin Çankaya, polis merkezine giderek teslim oldu.



- Afyonkaahisar