Emekli Aylıklarındaki Artışlar Belirlendi

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelir ve aylıkları 2017'nin ocak-haziran döneminde yüzde 4,73, Emekli Sandığı emeklilerinin aylıkları ise yüzde 3 oranında artırıldı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından "2017 Yılı Emekli Aylık Artışları" ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.



Açıklamada, emeklilerin gelir ve aylıklarının, her yılın ocak ve temmuz ödeme dönemlerinde geçerli olmak üzere, bir önceki 6 aylık döneme göre, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan en son temel yıllık tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar artırılarak belirlendiği anımsatıldı.



TÜİK tarafından 2016 yılı temmuz-aralık dönemine ilişkin TÜFE artış oranının yüzde 4,73 olarak açıklandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) (SSK) ve (b) (BAĞKUR) bentleri kapsamındaki gelir ve aylıklar, 2017/ocak-haziran ödeme döneminde yüzde 4,73 oranında artırılarak ödenecektir. 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi (Emekli Sandığı) kapsamındaki aylıklar, toplu sözleşme hükümlerine göre 2017/ocak-haziran ödeme döneminde yüzde 3 oranında artırılarak ödenecektir."



5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'ndan önce bağlananların asgari ve azami aylık seviyeleri (2017 ocak) şu şekilde:



Asgari aylık seviyeleri





Aylık Türü



2002 Aralık Aylığı



2017 Ocak Aylığı



2002-2017 Nominal Artış Oranı



2002-2017 Reel Artış Oranı



SSK (İşçi)



257,1



1.402,4



445%



58,15%



SSK (Tarım)



216,3



1.371,2



534%



83,80%



Bağ-Kur (Esnaf)



148,7



1.255,8



745%



144,85%



Bağ-Kur (Tarım)



65,8



998,0



1417%



339,73%



Emekli Sandığı



376,6



1.750,1



365%



34,73%





Aylık Türü



2002 Aralık Aylığı



2017 Ocak Aylığı



2002-2017 Nominal Artış Oranı



2002-2017 Reel Artış Oranı



SSK (İşçi)



594,0



2.687,3



332%



31%



SSK (Tarım)



297,0



1.512,9



386%



48%



Bağ-Kur (Esnaf)



659,0



2.887,0



318%



27%



Bağ-Kur (Tarım)



370,0



1.857,0



379%



46%



Emekli Sandığı



2.088,0



6.948,7



223%





Azami aylık seviyeleri