Emekli Aylıklarındaki Artışlar

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği (TÜMEMEKDER) Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, emeklilerin TÜFE'den kaynaklı mağduriyetlerinin giderilmesi için emekli aylığı artışının, TÜFE artı refah payı olarak verilmesini talep etti.



Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada, Aralık ayı TÜFE artışının yüzde 1,64, işçi ve Bağ-Kur emeklileri dönem artışının da kümülatif olarak yüzde 4,73 olduğunu belirtti.



Emeklinin en önemli harcama kalemi olan temel gıda ve pazar enflasyonunun ise yüzde 10'un üzerinde olduğunu ifade eden Çalışkan, açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:



"Emekli aylıkları, 2016 yılında yüzde 15 reel kayba uğramıştır.

Sayın Başbakanımız ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızdan emeklilerin bu TÜFE mağduriyetleri değerlendirilerek artışın TÜFE artı refah payı olarak verilmesini talep ediyoruz.

Emekliye verilen artış, ekonomiye yük değil piyasaya canlılık getirir. Emekli aldığını markete, manava, pazara harcar, kalırsa torununa harçlık verir."



Çalışkan, Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı emekliye ödenecek banka promosyonuyla ilgili kararın da emekliyi memnun etmediğini savundu.