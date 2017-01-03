Emekli Aylıklarındaki Artışlar

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli aylıklarındaki artışlarla ilgili, "Enflasyon sepeti bizim yaşantımızdan çok uzak. Emeklinin yaşam standardını yansıtan yeni bir sepeti birlikte oluşturup, hesaplamaları ona göre yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.



Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 55. Maddesi uyarınca emeklilerin gelir ve aylıklarında yapılan artışların Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan TÜFE rakamlarıyla bu yılın ilk 6 ayı için belirlendiğini anımsattı.



Bu yılın ilk altı ayı için yapılacak artışların emeklilerin beklentilerinden uzak olduğunu ifade eden Ergün, şunları kaydetti:



"TÜİK'in enflasyon hesabının bizim mutfağımızı yansıtmadığı gerçeğiyle yine karşı karşıyayız. Enflasyon sepeti bizim yaşantımızdan çok uzak. Emeklinin yaşam standardını yansıtan yeni bir sepeti birlikte oluşturup, hesaplamaları ona göre yapmalıyız. Hayatımızda hiç yeri olmayan tüketim kalemleriyle yapılan enflasyon hesaplamaları bizim için adil olmayan sonuçları doğuruyor."



Ergün, 2000 yılından önce emekli olanlar için yapılan intibakın 2000 yılından sonra emekli olanlar için de yapılması gerektiğini belirterek, "Öncelikli beklentimiz, aylıklar arasındaki adaletsizliği ortadan kaldıracak kalıcı bir intibak düzenlemesinin bir an önce TBMM gündemine taşınması ve yasalaştırılması." ifadelerini kullandı.