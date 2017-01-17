Emekli Astsubay Evinde Kalp Krizinden Yaşamını Yitirdi

ÇORUM'un Osmancık İlçesi'nde yalnız yaşayan, oğlu Fuat Düşünceli 19 yıl önce şehit olan emekli astsubay 65 yaşındaki Yılmaz Düşünceli kalp krizinden yaşamını yitirdi.



Çorum'un Osmancık İlçesi Çay Mahallesi'nde yalnız yaşayan Yılmaz Düşünceli, ziyaretine gelen bir yakını tarafından evde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri emekli astsubay Yılmaz Düşünceli'nin öldüğünü belirledi. Yapılan ilk incelemede Düşünceli'nin kalp krizi sonucu öldüğü ifade edildi. Polis ve savcılığın incelemesi ardından cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



1998 yılında Van'da vatani görevini yaparken şehit düşen er Fuat Düşünceli'nin babası olan Yılmaz Düşünceli'nin ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



- Çorum