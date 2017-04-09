Emekleyemez Denilen Minik Kız Yürümeye Başladı

Adana'da doğuştan serabral palsi hastası olarak dünyaya gelen ve emekleyip yürüyemeyen minik Zeliha, hayırsever bir iş adamının desteğiyle ilk adımlarını atmaya başladı. Yasin ve Fatma Dağ, çiftinin ikinci çocuğu olarak gözlerini dünyaya Adana'da açan Zeliha Dağ, beynin doğuştan oksijensiz kalması sebebiyle serabral palsi hastası olarak gözlerini dünyaya açtı. 4,5 yaşına kadar emekleyemeyen ve yürüyemeyen minik Zeliha'nın epilepsi hastası olan ve boyacılık yaparak ailesini geçindiren babası maddi imkansızlıklardan dolayı kızını tam tedavi ettiremedi. Son çare olarak kızının tam teşekküllü bir hastane tedavi olması için yetkililerden yardım isteyen ailenin imdadına özel bir hastane yetişti. Minik Zeliha'nın yardım çağrısına kayıtsız kalmayan hastane, minik kızı Adana'dan Bursa'ya getirterek ücretsiz tedavisini başlattı. Özel hastanede 2,5 aylık tedavinin ardından ilk adımlarını atmaya başlayan minik kızın şimdi tek hayali okuyup öğretmen olmak. Kızının durumuyla ilgili bilgi veren anne Fatma Dağ, "Kızım spastik engelli. Götürdüğümüz bütün doktorlar yürüyemez dedi. Eşim epilepsi hastası ve boyacılık yapıyor. Durumumuz yok. Yetkilerden yardım istedik. Televizyona çıktık. Bizim yardım çağrımızı hastanenin sahibi duymuş ve bizi Bursa'ya davet etti. Burada kızım ücretsiz tedavi görmeye başladı. Kızım burada 2,5 aydır tedavi görüyor. Daha önce emekleyemeyen Zeliha şimdi yürümeye başladı. Daha önce hiç bir şey yapamayan kızım şimdi yürüyor, konuşuyor ve yemek yiyebiliyor. Kızımın en büyük hayali büyüyüp öğretmen olmak" şeklinde konuştu.



YEMEĞİNİ KENDİ YİYABİLİYOR



Minik Zeliha'nın tedavisini yapan fizik tedavi uzmanı Nurten Küçükçakır, "4,5 yaşında çocuk hastamıza beynin doğuştan oksijensiz kalmasına bağlı serabral palsi teşhisi konulmuş. Bize geldiğinde en büyük sıkıntısı yürüme güçlüğüydü. Yürüyemiyordu, ayaklarında kasılmaları çok fazlaydı. Denge bozukluğu vardı. Kollarını iyi kullanamıyordu. Hastanemizde gördüğü 2,5 aylık rehabilitasyon süreciyle dengesi iyileşti. Hafif bir destekle de olsa yürümeye başladı. Ellerini kullanabiliyor ve yemeğini kendi yiyebiliyor" dedi.



(Burak Türker / İHA)