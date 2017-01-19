Emeklemek Değil Ayaklarının Üzerinde Durmak İstiyor

KEMAL KARAGÖZ - Adıyaman'da, doğuştan bedensel engeli nedeniyle emekleyerek ilerleyebilen, ancak anne ve babasının desteğiyle yürüyebilen Hakan Kaplan, bir gün hiçbir destek olmadan yürümenin hayalini kuruyor.



Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan Hanım (60) ve Şükrü (66) Kaplan çiftin 6 çocuğundan en küçüğü olan 18 yaşındaki Hakan Kaplan, bedensel engelli olarak dünyaya geldi.



Beyninde su toplanması nedeniyle 3 kez beyin ameliyatı geçiren, kafasına takılan şantla yaşamını sürdüren genç, aynı zamanda desteksiz yürüyemiyor. Elleri ve dizleriyle emekleyerek ilerleyebilen, ancak anne ve babasının desteğiyle yürüyebilen genç, bir gün akranları gibi desteksiz yürüyebilmenin hayaliyle yaşıyor.



"En azından bir akülü sandalye istiyorum"



Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğuştan gelen bedensel engeli nedeniyle tek başına yürüyemediğini, elleri ve dizlerinin üzerinde sürünerek ilerlediğini belirterek "Anne ve babamdan yardım alarak yürüyorum. Destek olmazsa yürüyemiyorum düşüyorum. Sürünmekten ayakkabılarım yırtılıyor. En büyük hayalim yürümek." dedi.



Akranları gibi bir gün tek başına yürüyebilmek istediğini dile getiren Kaplan, özel rehabilitasyon merkezine gittiğini belirterek "Annem, babamın yardımıyla okula gidiyorum. Allah, anne ve babamdan razı olsun. En azından bir akülü sandalye istiyorum." diye konuştu.



"Kendi ihtiyaçları, istekleri var"



Anne Hanım Kaplan ise 6 çocuğundan en küçüğü olan Hakan'ın doğuştan engelli olduğunu ifade etti. Oğlunun 3 kez beyin ameliyatı geçirdiğini aktaran Kaplan, şöyle konuştu:



"Çocuğumun beyninde şant var, ayrıca yürüyemiyor. Tek başına ihtiyaçlarını gideremiyor, sürünerek yürüyebiliyor. Dışarıda kolunu tutuyorum öyle yürüyor. Biz olmadan bir yere gidemiyor. Kendi ihtiyaçları ve istekleri var. Tabii bizim de maddi durumuz iyi değil. Yine de elimizden geleni yapıyoruz. Hakan ayrıca özel okuldan eğitim alıyor. Tekerlekli sandalye istiyor. Mahalle muhtarımız, komşular yardımcı oluyor. Yurt dışında tedavi olabileceği söyleniyor. Yetkililerden bize yardım etmelerini istiyoruz."



Baba Şükrü Kaplan da oğlunu kafasındaki şant nedeniyle bir an olsun yalnız bırakamadıklarına işaret ederek şunları kaydetti:



"Hakan engelli, yürüyemiyor. Biz yardım ediyoruz öyle bir yerlere götürüyoruz. Yerde sürüklendiği için pantolonu yırtılıyor. Bizi zorluyor ama yapacak bir şey yok. Biz olmasak kafasında cihaz var, yere düşer ölür. Evde bir kişi sürekli yanında bulunuyor. Çocuğu terk etmiyoruz. Yardım bekliyoruz."