Emek Örgütlerinden İstanbul'daki Saldırıya Tepki

İZMİR Emek ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısı üzerine toplanan bir grup, yeni yılın ilk dakikalarında İstanbul'daki gece kulübünde düzenlenen terör saldırısına tepki gösterdi. Hükümeti istifaya davet eden grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.



Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bugün saat 18.30'da İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısı üzerine toplanan yaklaşık 100 kişi sık sık "Hükümet istifa" diye slogan attı. Üzerinde, 'Hükümet istifa' yazılı pankart taşıyan grup adına basın açıklamasını Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Dönem Sözcüsü Melih Yalçın yaptı. İstanbul'daki gece kulübünde yeni yılın ilk dakikalarında düzenlenen terör saldırısına tepki gösteren Yalçın, "5 Haziran 2015 tarihinden bu yana yüzlerce yurttaşı silahlı ve bombalı saldırılara kurban veren ülkemiz, 2017 yılına da yine kanlı bir katliamla girdi. İstanbul'da bir gece kulübüne yönelik saldırıda 39 kişi yaşamını yitirirken, onlarca kişi de saldırıdan yaralı olarak kurtuldu. İstanbul'un en işlek caddelerinden birinde yer alan gece kulübüne elini kolunu sallayarak giren IŞİD üyesi saldırgan, 7 dakika boyunca insanları katlederken, eğlence mekanına 200 metre mesafedeki polis karakolundan yaşananlara yönelik bir müdahale olmaması da dikkat çekici ve düşündürücüdür. Ancak biliyoruz ki, Ankara'da gerçekleşen 10 Ekim katliamında saldırganları görmezden gelenlerle, İstanbul'daki saldırganın katliamı rahatça gerçekleştirmesine ve olay yerinde uzaklaşmasına göz yumanlar aynı çevrelerdir" dedi.



Yalçın, açıklamada Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in de eleştirildi. Yalçın, "Yalan, dolan, hırsızlık, taciz, tecavüz karşısında suskun kalan Diyanet İşleri Başkanlığı, yılbaşından bir gün önce yayımladığı Cuma hutbesi ile kendisinden bekleneni yapmış, yılbaşı kutlamayı 'İnsan hayatına katkısı olmayan gayri meşru tutum ve davranış' olarak tanımlamış, yılbaşına kutlama ile girenleri cihatçı çetelere hedef göstermiştir. Barış ve demokrasi mücadelesi veren binlerce siyasetçiyi, gazeteciyi, sanatçıyı tutuklarken aslan kesilen AKP iktidarı, IŞİD ve benzeri cihatçı örgütlerin üyelerine büyük bir şefkatle yaklaşmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye'yi selefi örgütlerin savaş alanına çeviren iktidarın istifası talebi daha gür bir sesle yükseltilmelidir. Biz diyoruz ki, artık yeter! Artık buraya kadar! Bundan sonra mahallelerimizde ne IŞİD'ciye ne de herhangi bir gerici-cihatçı çeteciye geçit vermeyeceğiz. Gericiliğin karşısında yükseltilmesi gereken bir bayrak vardır, bu bayrağın adı da laiklik bayrağıdır. Bugün laiklik demek özgürlük demektir, kardeşlik demektir, insanca bir yaşam mücadelesi demektir" diye konuştu.



Açıklamanın ardından bir süre "Faşizme karşı omuz omuza", "Hükümet istifa" diye slogan atan grup daha sonra dağıldı.



- İzmir