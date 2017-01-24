Emek Mahallesinin İçme Suyu Hattı Yenileniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Milas ilçesinde içme suyu hat yenileme çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Emek Mahallesi Gülibrişim Caddesi Kireç ocağı yolu üzerinde büzlerin altında kalarak zarar gören ve 7 metre derinlikte kalan içme suyu hattı için MUSKİ ekipleri tarafından başlatılan yenileme çalışmaları devam ediyor.



Yaklaşık bin tonluk su deposundan Emek Mahallesi'ne gelerek su ihtiyacını karşılayan ve yolun alt kısmında yaklaşık 7 metre derinlikte kalan içme suyu hatlarına müdahale etmekte zorlanan MUSKİ ekipleri, başlattıkları içme suyu yenileme çalışmalarında yolun karşı şeridi üzerinden kanal açarak Gülibrişim Caddesi'nin tamamının içme suyu hattını yeniliyor.



Çalışmaları değerlendiren MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, "2014 yılında ihale edilen Milas kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı inşaatı proje çalışmaları aşamasında içme suyu hattımız zarar görmüş ve bir kısım hatlarımız döşenen büzlerin altında kalmıştı. Yolda aşırı dolgu yapılması ve altyapı inşaatı nedeniyle yaklaşık 7 metre derinlikte kalan içme suyu hattımıza ekiplerimiz müdahale edemiyordu. Hattımızda ayrıca sık sık arıza ve patlaklar meydana geliyordu. MUSKİ Genel Müdürlüğü olarak müdahale edilemeyen hatları yenilemek için çalışma başlattık. Ekiplerimiz yolun karşı şeridi üzerinden kanal açarak hatları yenileme çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalarımız sonucunda Emek Mahallesi Gülibrişim Caddesi üzerindeki içme suyu hattının tamamı yenilenmiş olacak. 2016 yılında Sayın Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün'ün talimatları doğrultusunda MUSKİ Genel Müdürlüğü olarak yaklaşık 245 kilometre uzunluğunda içme suyu hat çalışması gerçekleştirdik. Verimli geçen bir yılın ardından 2017 yılında da vatandaşlarımıza en iyi ve en kaliteli hizmeti ulaştırmak için ekiplerimizle birlikte seferber olmaya devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA