Emanet' Yarın Seyirciyle Buluşacak

"TRT TV Filmleri Projesi" kapsamında çekilen 33 filmden biri olan "Emanet", "TRT Ev Sineması" kuşağında, ilk kez televizyon seyircisiyle buluşacak



Yapımcılığını, senaristliğini ve yönetmenliğini Emre Yalgın'ın üstlendiği, polisiye-aksiyon türündeki film, kendi adaletini arayan "Mirza"nın hikayesini konu ediniyor.



Beyaz perdede geçen yıl Ağustos ayında sinemaseverlerle buluşan "Emanet"in müzikleri ise Tolga Sünter ve Koray Şahinbaş imzasını taşıyor.



Tayanç Ayaydın'ın "Mirza" rolünde yer aldığı filmde ayrıca, Elena Viunova, Koray Şahinbaş, Turgay Aydın, Kadir Özdal ve çocuk oyuncu Çağla Naz Kargı oynuyor.



"Emanet'ini kaybedersen kıyametin yakındır" sloganıyla, hem adaletin hem de emanetin peşinde olan bir güvenlik görevlisinin hikayesini anlatan filmin konusu özetle şöyle:



Bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan "Mirza", sitede işlenen bir cinayetin ve tek görgü tanığı küçük kızın kaçırılmasının ardından, mafya ile amansız bir mücadeleye girişir. Güvenlik görevlisi "Mirza", "Senin adaletin küçücük bir kızın hayatını kurtaramayacak kadar yavaş" sözüyle kendi adaletini aramaya koyulur. İlk başta polisin ve mafyanın ciddiye almadığı "Mirza", hızla mafyayı çökertirken olaylar gittikçe derinleşir. Düğüm çözüldükçe, herkesin göründüğünden farklı kişiliklere sahip olduğu ve ilişkilerin çarpıklığı ortaya çıkar.



Tünel Film tarafından hayata geçirilen "Emanet", yarın 22.00'de TRT 1 ekranlarında seyredilebilecek.