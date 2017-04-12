Emaar Square Mall 28 Nisan'da Kapılarını Açıyor

Dünyanın en önemli markalarına ev sahipliği yapacak ve alışveriş, eğlence ve gastronominin 'en'lerini bir araya getirecek olan Emaar Square Mall, 28 Nisan'da açılıyor.



Yapılan açıklamaya göre, Emaar Square Mall, Anadolu yakasının ilk 4D sineması, moda merkezi ve Turkish Village gibi farklı yönleriyle, hayatın tüm ihtiyaçlarını, modernle gelenekseli buluşturan tek bir mekanda sunacak. Kapalı alanlarının yanı sıra, açık alandaki mağazaları olan Emaar Square Mall, ziyaretçilerin tüm günü geçirecekleri bir konseptle tasarlandı.



Galeries Lafayette, Samsung Harry Winston, Gucci, Cartier ve Hermès



Emaar Square Mall, dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa ile en çok ziyaret eden alışveriş ve eğlence destinasyonu The Dubai Mall gibi ikonik işlere imza atan Emaar Properties'in imzasını taşıyor.



Açıklamada, Emaar Square Mall'ın dünyanın en önemli markalarını bünyesinde topladığı belirtilerek bunların arasında Türkiye'ye ilk kez girecek olan Galeries Lafayette, Samsung Harry Winston, Gucci, Cartier ve Hermès'nin olduğu belirtildi.



Herkes için eğlence



7'den 70'e her yaş ve gelir grubuna hitap eden Emaar Square Mall, ziyaretçileri için sunduğu konfor, eğlence ve sosyal imkanların yanı sıra, çocuklu ailelerin iyi vakit geçirmesi için tüm olanaklara sahip. Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi ve 15 salonlu 4D sinema merkezin geniş eğlence portföyünün en önemli parçası.



Çocukların su altı dünyasını eğlenceli bir şekilde öğrenmeleri için yepyeni bir konsept Emaar Square Mall ile İstanbul'a geliyor. Kayalık kıyılar, Mercan Resifleri ve Yağmur Ormanları adında 3 bölümü bulunan Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi'nde daha önce Türkiye'de bulunmayan, Denizanası Galerisi, Canlı Mercan Resifleri, Humboldt Penguenleri, Su Samurları, Su Fareleri ve dünyanın en büyük timsahları bulunacak. Birbirinden farklı etkinliklerin yıl boyunca gerçekleşeceği Emaar Square Mall'da ziyaretçilerin deneyimleri çeşitlenecek. - İstanbul