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Emaar Square Mall 28 Nisan'da Açılacak
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Emaar Square Mall 28 Nisan'da Açılacak

Emaar Türkiye tarafından Çamlıca'da 2,3 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilen alışveriş, eğlence ve gastronomi merkezi, 5 bin kişiye istihdam sağlayacak.

Emaar Square Mall 28 Nisan'da Açılacak

Emaar Türkiye tarafından Çamlıca'da 2,3 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilen alışveriş, eğlence ve gastronomi merkezi, 5 bin kişiye istihdam sağlayacak

Kaynak: Dunya.com

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