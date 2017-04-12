Emaar Square Mall 28 Nisan'da Açılacak
Emaar Türkiye tarafından Çamlıca'da 2,3 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilen alışveriş, eğlence ve gastronomi merkezi, 5 bin kişiye istihdam sağlayacak.
Emaar Türkiye tarafından Çamlıca'da 2,3 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilen alışveriş, eğlence ve gastronomi merkezi, 5 bin kişiye istihdam sağlayacak
Kaynak: Dunya.com
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