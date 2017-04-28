Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi Açıldı

Anadolu Yakası'nın ilk akvaryum ve sualtı hayvanat bahçesi olarak Çamlıca'nın yeni gözdesi Emaar Square'in içerisinde 28 Nisan'da ziyaretçileriyle buluştu.

Kayalık Kıyılar, Ana Tank, Deniz Anası Galerisi, Jungle, Nehirler, Penguen Adası, Timsah Krallığı adında 7 bölümden oluşan Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi daha önce Türkiye'de bulunmayan, Manta Vatozları, Su Samurları ve Su Fareleri ile herkesin çok sevdiği ve İstanbul'a ilk kez gelen Humboldt Penguenleri'ne ev sahipliği yapacak. 200'e yakın türle, 20 binden fazla canlının bulunacağı Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi'nin belki de en dikkat çeken konukları, Avusturalya'dan gelen 5 metre uzunluğundaki erkek ve 3 metre uzunluğundaki dişi timsahlar.

48 akvaryum tankından oluşan Emaar Akvaryum'da çocuklar ekoloji ve okyanus hayatının sürdürülebilirliğiyle ilgili bilgi alırken, 270 derece görüş imkanı olan 45 metre uzunluğundaki akrilik tünelde gezip denizdeki mucizevi yaşamı ve birçok deniz canlısını görme fırsatını yakalayacaklar. Ayrıca dev timsahlar ve vatozlar çocuklara bu macerada eşlik edecek.