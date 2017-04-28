Çocuklara su altı dünyasını eğlenceli bir şekilde öğretme amacıyla Emaar Square Mall'de yerini alan Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi açıldı.



Anadolu Yakası'nın ilk akvaryum ve su altı hayvanat bahçesi, ziyaretçileri ile buluştu. 48 akvaryum tankından oluşan Emaar Akvaryum'da ziyaretçilere ekoloji ve okyanus hayatının sürdürülebilirliğiyle ilgili bilgi verilirken, ziyaretçiler 270 derece görüş imkanı olan 45 metre uzunluğundaki akrilik tünelde gezerek denizdeki mucizevi yaşamı ve birçok deniz canlısını görme fırsatı buldu.



Akvaryumun Ziyaretçi İlişkileri Yöneticisi Yılmaz Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su altı hayvanat bahçesinde 20 bine yakın canlının mevcut olduğunu belirterek, "Bunun büyük bir çoğunluğunu deniz canlıları oluşturuyor. Ama bunun yanında nehir bölümünde de tatlı su canlıları var. Bizi diğer akvaryumlardan ayıran 5 farklı canlımız var. Bunlardan en önemlisi Avustralya'dan gelen kral timsah dediğimiz 5 metre uzunluğundaki deniz timsahımız mevcut. Bir de 3 metre boyunda dişisi var. Erkek olan 750, dişi olan ise 300 kilo ağırlığında. Bunların dışında 8 adet Humboldt türü penguenimiz var. 4 adet su samurumuz ve 5 adet de dev su faremiz var." dedi.



Kurt, yağmur ormanı bölümünde ise sürüngenler bölümünün olduğunu belirterek, bu bölümde değişik kertenkele türleri, dev yılanlar, zehirli kurbağalar, su samurları bulunduğunu kaydetti.