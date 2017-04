Elvis Presley" Tunus Sokaklarında

ENES KANLI - Tunuslu Hamadi Kafi ya da daha bilinen adıyla "Elvis", Rock'n Roll'un efsane kralı Elvis Presley'e olan benzerliğiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor.



ABD'de ve tüm dünyada yaşadığı döneme damgasını vuran Rock'n Roll müziğinin efsane ismi ve beyaz perdenin yakışıklı prensi Elvis Presley (1935-1977), bugün hala daha birçok insan için ilham kaynağı olmayı sürdürüyor. Her yıl doğum ve ölüm yıl dönümlerinde dünyanın farklı bölgelerinden hayranları ABD'nin Memphis kentinde toplanarak onu ve sanatını anıyor.



Tunus sokaklarında dolaşırken bir anda karşılarında saçı, gözlüğü, kolyesi ve yüzükleriyle Elvis'i karşısında görenler, şaşkınlıklarını gizleyemiyor.



Başkent Tunus'un kenar mahallelerinden Hafsi'de, canlandırdığı "Kral" karakteri kostümü içinde AA muhabirine hikayesini anlatan 65 yaşındaki Tunuslu Elvis, 47 yıldır gerçek bir Rock'n Roll ve Kral tutkunu olduğunu ifade etti.



Kafi, 1970'li yıllarda tüm dünyanın olduğu gibi kendisinin de Elvis şarkılarının sıkı bir takipçisi olduğunu söyledi. Hayata başkentin güneyindeki küçük bir kasabada taksicilik yaparak atıldığını belirten Kafi, 40 yıl önce Almanya'nın Hamburg eyaletine göç ettiğini, tatillerini ise Tunus'ta geçirdiğini kaydetti. Kafi, Hamburg'da da taksicilik yapmayı sürdürdüğünü dile getirdi.



"İnsanların bir gün bana 'Elvis' diye sesleneceğini hayal edemezdim"



Kral'a olan hayranlığı sınır tanımayan Tunuslu Elvis, yıllar sonra Rock'n Roll efsanesinin evini ziyaret ederek en büyük hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Kafi, "Kral'ı daha yakından tanımak için 16 Ağustos 1997'de 20. ölüm yılında binlerce hayranı gibi ABD'nin Memphis kentine gittim. Orada bir hafta geçirdim. Evini ziyaret ettim, kıyafetlerini eşyalarını gördüm. Kral'ın hayatı hakkında daha fazla şey öğrendim. Muhteşemdi, o anlar hafızama kazında. Unutamayacağım bir deneyim yaşadım. Orada kendimi Kral'a daha yakın hissettim." dedi.



Bu kadar çok sevmesine rağmen "Hiç bir zaman insanların bir gün bana 'Elvis' diye sesleneceğini hayal edemezdim." diyen Kafi, Elvis Presley'e dönüşmesini sağlayan serüveni ise şöyle anlattı:



"Her şey bundan 6 yıl önce taksime binen bir müşteriyle aramda geçen diyalogla başladı. Arabama binen bir genç kız, 'Arabanda dinlediğin müzikler, saçın Elvis'i çok sevdiğini gösteriyor. Madem onu bu kadar seviyorsun neden onu taklit etmiyorsun? Kıyafetin, mimiklerin, aksesuarların, konuşma biçimin, her şeyinle onu canlandırabilirsin.' dedi. Bir anda kendi kendime düşündüm ve bunu yapmaya karar verdim."



Tunuslu Kafi, Almanya'nın "Elvis Taksi"si



O günden bu yana kostümü, gözlüğü, kolyesi, yüzüğü, mimikleri hatta ses tonuyla Elvis'i canlandırdığını, arabasında daima Elvis müzikleri çaldığını anlatan Kafi, bu değişimin kendisine Almanya çapında büyük bir şöhret kazandırdığını ve insanların kendisini "Elvis Taksi" diye çağırmaya başladığını aktardı.



Avrupa basının da dikkatini çeken Tunuslu Kral, gazetelerde kendisi hakkında çıkan yazı ve fotoğrafları topladığı dosyayı gururla göstererek, "Bundan sonra hayatım değişti. Kral sayesinde, basit bir taksi şoförlüğünden tüm Almanya'da tanınan bir şahsiyete dönüştüm. Almanya'ya gelen dünya yıldızları kendilerini benim karşılamamı ve şoförlük yapmamı istiyor. İnsanlar düğünlerinde, partilerinde, şoförlük yapmam için beni çağırıyor. Bugün Tunus'tayken bile müşterilerim arıyor ve ne zaman Almanya'ya döneceğimi soruyor." diye konuştu.



Tatillerini geçirdiği Tunus'ta da herkesin kendisine "Elvis Presley" diye seslendiğini söyleyen Kafi, Kral'a olan sevgi ve hayranlığını şu sözlerle ifade etti:



"O muhteşem bir sanatçı ve dünyanın en iyi yıldızlarından biri. Hala daha kendi alanında zirvede. Sanatı sonsuza kadar devam edecek. O unutulmayacak bir sembol."