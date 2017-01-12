''Elveda Samimiyet" Yazdı, Hayata Veda Etti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir süre önce sosyal medya hesabına, "elveda samimiyet" notu yazan 2 çocuk babasının cesedi inşaatta bulundu.

ÇATI KATINDA KENDİNİ ASTI

Olay Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Ertuğrulgazi Caddesi'nde ikamet eden bir vatandaş, daha önce görmediği bir şahsın inşaat halindeki binaya girdiğini gördü.

Mahalle sakininin uyarısı üzerine Kubbeli Camisi'nde görevli din görevlisi Zekeriya Köroğlu bir süre sonra inşaata geldi. Tek tek katları gezen Köroğlu, çatıya geldiğinde korkunç manzara ile karşılaştı. Köroğlu, çatı profillerine asılı genç adamı görünce polise haber verdi.

EVLİ VE İKİ ÇOCUK BABASIYDI

İhbar üzerine olay yerine gelen Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri 112 acil servis ekiplerinden yardım istedi. Sağlık ekibi ise inşaata geldiğinde asılı haldeki genç adamın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Emniyet güçlerinin araştırmasından sonra asılı halde bulunan şahsın Arapzade Mahallesi'nde ikamet eden 37 yaşındaki Esmani İlhan olduğu belirlendi. İnşaat işçisi İlhan'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Yakınları İlhan'ın psikolojik sorunları nedeniyle zaman zaman tedavi gördüğünü söyledi.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Polis, olayın yaşandığı inşaatının girişine güvenlik şeridi çekti. Orhangazi Cumhuriyet Savcısı, Adli Tabip ve Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi de inşaata gelerek incelemeler yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İlhan'ın cesedi de kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İntihar ettiği tahmin edilen Esmani İlhan'ın yakınları da olay yerine geldi. İlhan'ın cenazesi cenaze aracına taşınırken yakınları ise göz yaşına boğuldu. İlhan'ın yaklaşık bir ay önce sosyal medya hesabından 'elveda samimiyet' yazılı paylaşımda bulunduğu dikkat çekti.



