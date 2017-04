Elvan: 'Türkiye'nin Gelişmesinin, Kalkınmasının Önünü Kesmeye Çalışan Şu Anda Avrupa Ülkeleri Var'

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Bu bir rejim değişikliği değil, hükümet sisteminde yapılması gereken bir değişikliktir. Türkiye Cumhuriyeti devletimiz bir bütündür, bölünmeyecektir, parçalanmayacaktır, birlikte inşallah 'evet' diyerek 16 Nisan'dan sonra çok daha güçlü bir konuma geleceğiz." dedi.



Elvan, merkez Akdeniz ilçesindeki Gündoğdu ve Güneş mahallesi sakinlerine hitap ettiği bir düğün salonundaki toplantıda, Türk milletinin, iyi, kötü günde kader birliği yapan bir millet olduğunu söyledi.



Türkiye'de yaşayan 80 milyon insanın her birinin değerli ve biricik olduğunu ifade eden Elvan, "Bu ülkenin, devletin, milletin sahibi her biri biricik olan insanımızın oluşturduğu bu güzel milletimizdir. Farklı siyasi görüşlerimiz, kökenlerimiz, inançlarımız, olabilir, hepsi saygı değerdir. Bu farklılıklarla birlikte yaşamak, yönetmek, ülkemizi daha yaşanabilir, kalkınmış, gelişmiş hale getirmek hepimizin ortak görevidir." diye konuştu.



Elvan, seçimlerin, referandum ların gelip geçici olduğunun altını çizerek, kardeşliğin ilelebet sürdürüleceğini belirtti.



Ülkedeki kardeşliği, huzuru, istikrarı bozmak isteyenlere müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Elvan, barışın, huzurun ve istikrarın hep birlikte güçlendirileceğini aktardı.



Elvan, Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğine dikkati çekerek, "Türkiye 7 düvele karşı mücadele veriyor. Birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız bu süreçte son derece önemli. Birliğimizi, beraberliğimizi, hep birlikte şu süreçte daha da arttırmaya 'evet' demeliyiz." ifadesini kullandı.



Yeni anayasanın, ülkenin geleceğinin meselesi olduğunu belirten Elvan, şöyle konuştu:



"Halk oylaması siyasi bir mesele değil, memleket meselesidir, ülkemizin bekasının bir meselesidir. İster AK Parti, ister MHP, ister CHP, isterse de HDP'den olsun ülkesini, vatanını, milletini, devletini, ay yıldızlı bayrağını seven her bir kardeşimin 16 Nisan'da 'evet' demesini bekliyorum. Bu bir rejim değişikliği değil, hükümet sisteminde yapılması gereken bir değişikliktir. Türkiye Cumhuriyeti devletimiz bir bütündür, bölünmeyecektir, parçalanmayacaktır, birlikte inşallah 'evet' diyerek 16 Nisan'dan sonra çok daha güçlü bir konuma geleceğiz. Birlikten güç, kuvvet doğar. Biz inandığımız takdirde yapamayacağımız hiç bir şey yoktur. Allah'ın izniyle, sizlerin o güçlü desteğiyle inşallah ülkemizin önünü açacağız."



Elvan, vatandaşların sorunlarının hızla çözüleceği bir düzenlemeyi getirdiklerini ifade ederek, hükümetlerin, meclisin, yargının daha da güçlü olacağını, milletin doğrudan hükümeti belirleyeceğini belirtti.



Türkiye'nin geçmişte darbelerden ve vesayet odaklarından çok zarar gördüğünü vurgulayan Elvan, "16 Nisan sonrası Allah'ın izniyle, sizlerin güçlü desteğiyle 'evet' ile yeni bir sistem devreye girecek. Bu sistem Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Cumhurbaşkanlığı ile başbakanlığını birleştiriyoruz, neden? Sizlerin sorunlarını daha kısa sürede çözülmesi için, darbecilerden, vesayetçilerden, kriz, kaos, koalisyon dönemlerinden kurtulmak için yeni bir sisteme geçiyoruz. Bu sistem ki sizin önünü açacak, bizatihi siz ne derseniz o olacak, halkımız ne derse o olacak." dedi.



Elvan, Türkiye'nin gelişmesini istemeyen Avrupa ülkelerinin, aleyhte propagandalar yürüttüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"El birliği halinde, Türkiye'nin gelişmesinin, kalkınmasının önünü kesmeye çalışan şu anda Avrupa ülkeleri var. Düşünün, biz bir Kurtuluş Savaşı gerçekleştirdik, Cumhuriyetimizi kurduk. O savaşa, ülkemizin dört bir yanından katılan kardeşlerimiz vardı. Analarımız, dedelerimiz, ninelerimiz o zor şartlar altında bu savaşı yürüttüler. İşte ülkemizi işgal eden o ülkeler, bugün Türkiye aleyhine kampanyalar yürütüyorlar. FETÖ, PKK terör örgütü Avrupa'da 'hayır' kampanyası yürütüyor, Almanya televizyonları 'hayır' kampanyaları yürütüyorlar. Soruyorum Almanya'ya, sana ne Türkiye'deki seçim sisteminden, referandum dan, sizi ne ilgilendiriyor, bizim gelişmemizi, kalkınmamızı istemiyorlar. Çünkü yeni hükümet sistemi öyle bir sistem ki Allah'ın izniyle sorunlarınızın tıkır tıkır çözüleceği, yatırımların zamanında yapılacağı, krizlerden, sıkıntılardan ve geçmişte yaşanan o problemlerden kurtulacağınız, Türkiye'nin tam anlamıyla istikrara kavuşacağı bir döneme gireceğiz."



Milli iradenin, tam manasıyla hakim kılınmasını hedeflediklerini söyleyen Elvan, 16 Nisan'daki halk oylamasında "evet" oyu verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.



Bakan Elvan, kentteki programı kapsamında ziyaret ettiği bir fabrikada işçilerle birlikte yemek yedi. Çalışanlara, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatan Elvan, merkez Akdeniz ilçesindeki Siteler ve Toroslar mahallelerinde de vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunları dinledi. Bakan Elvan, Mersin Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasını da ziyaret ederek yeni anayasayı anlattı.