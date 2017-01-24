Elvan, Ingiltere Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Price Ile Bir Araya Geldi

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, İngiltere Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Lord Price ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Elvan, Ingiltere Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Price Ile Bir Araya Geldi

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, İngiltere Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Lord Price ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Türkiye ile İngiltere arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin ele alındığı Bakanlık Toplantı Salonu'ndaki görüşme, gazetecilerin görüntü almasının ardından basına kapalı devam etti.

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