Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, İngiltere Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Lord Price ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Türkiye ile İngiltere arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin ele alındığı Bakanlık Toplantı Salonu'ndaki görüşme, gazetecilerin görüntü almasının ardından basına kapalı devam etti.
Elvan, Ingiltere Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Price Ile Bir Araya Geldi
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, İngiltere Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Lord Price ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, İngiltere Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Lord Price ve beraberindeki heyeti kabul etti.
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