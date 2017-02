Elvan, Aa Editör Masası'na Konuk Oldu: (2)

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Cazibe Merkezleri Programı için kasım ve aralıkta firmalardan ön taleplerin alındığını, geçen haftadan itibaren firmaların resmi taleplerinin başladığını belirterek, "20 milyar liralık bir ön talep oldu. 112 bin kişilik istihdam sağlanacağını görüyoruz." dedi.



Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Elvan, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



AK Parti hükümetleri döneminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gelir açısından nispeten göreceli olarak daha geri konumdaki illere yönelik başarılı programlar uygulandığına dikkati çeken Elvan, 23 ili kapsayan Cazibe Merkezleri Programı'nın Türkiye'de ilk kez uygulanan yeni bir yaklaşım olduğunu söyledi.



Elvan, söz konusu programın proje fikrinden, fizibilite çalışmasından arsa tahsisi, bina yapımı, makine teçhizat alımı, işletme sermayesi, üretim gibi tüm süreçleri kapsayan bir destek mekanizması olduğunu vurgulayarak, "Bu bölgelerin makus talihinin yenilmesi için çok kapsamlı bir program ortaya koyduk. Cazibe Merkezleri Programı aslında paket bir program. Bir yatırımcının, girişimcinin işin başında hangi tür destekler alacağını bileceği, resmi bir bütün olarak göreceği bir program." değerlendirmesinde bulundu.



Bu kapsamda ücretsiz danışmanlık desteği, fizibilite çalışması, arsa tahsisi gibi imkanlar sağlayacaklarına işaret eden Elvan, şunları kaydetti:



"20 bin metrekareye kadar kapalı alanı bedelsiz yapacağız. 10 milyon liraya kadar bina yapımını da bedelsiz olarak biz sağlayacağız. Herhangi bir para devlet olarak almayacağız. Fabrikanın kurulması aşamasında yatırımcının alacağı makine ve teçhizata faizsiz 10 yıl vadeli kredi vereceğiz. İlave teminat istemeyeceğiz. Girişimcinin ya da yatırımcının almış olduğu makine teçhizat teminat olarak kabul edilecek. Yerli makine ve teçhizat alınırsa 10 yıl vadeli, ilk 3 yıl faizsiz, ödemesiz kredi desteği sağlanacak. Faizini biz ödeyeceğiz. Yurt dışından alınırsa vadeyi 6 yıla düşürüyoruz, çünkü yerli makine ve teçhizat kullanımını teşvik edeceğiz. Bunun da ilk 2 yılı ödemesiz olacak. Personelin eğitimine destek vereceğiz. İşletme aşamasında da alacağı işletme sermayesinin faizinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. Bu 23 ilimizde üretilen ürünlere yönelik kamunun herhangi bir şekilde ihtiyaç duyduğu bir mal üretiliyorsa yüzde 15 fiyat avantajı sağlayacağız."



"23 ilin tamamı destekten yararlanmak istiyor"



Elvan, Cazibe Merkezleri Programı için kasım ve aralıkta firmalardan ön taleplerin alındığını, geçen haftadan itibaren firmaların resmi taleplerinin başladığını anımsatarak, "23 ilin tamamı destekten yararlanmak istiyor. 20 milyar liralık bir ön talep oldu. 112 bin kişilik istihdam sağlanacağını görüyoruz." diye konuştu.



Yatırımcıların, başvurularını programın yürütülmesinden doğrudan sorumlu olan Kalkınma Bankasına yapabileceğini dile getiren Elvan, Kalkınma Bankasında özel bir ofis oluşturduklarını ve yatırımcıların buradan bilgi alabileceğini ifade etti.



Öte yandan, her ilde kalkınma ajanslarına bağlı yatırım destek ofisleri bulunduğuna dikkati çeken Elvan, buralara yapılan başvuruların da Kalkınma Bankasına aktarılacağını bildirdi.



Elvan, program için bir ay süre içinde taleplerin alınacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Yatırımcıya 'her nereye istersen oraya yatırım yap' demiyoruz. Hangi ile ne tür yatırımlar için başvuru yapıldığına bakacağız. Programı başlatmadan önce bu illerde yaptığımız çok kapsamlı çalışmalar vardı. Bu illerimizin rekabet gücü nedir, zayıf yönleri nelerdir, hangi sektörde bu ilimiz ihtisaslaşabilir, bunları belirledik. Yatırımcıların yaptığı başvurular değerlendirilecek. Amacımız bir küme oluşturmak, her ilin belirli bir alanda uzmanlaşmasını sağlamak. Aksi takdirde geçmiş deneyimlere bakıldığında bu işletmecilerin sürdürülebilir bir işletme yapısına sahip olamadıklarını görüyoruz. Kümelenme sağlandığında firmaların rekabet gücü artacak, o üretim alanına yönelik yan sanayiler gelişecek. Bu nedenle yatırımcılarımızı gerektiğinde il tercihinde yönlendireceğiz."



İmalat sanayi içerisindeki tüm alanların programa dahil olduğunu belirten Elvan, çağrı merkezleri ve veri merkezleri dışındaki hizmetler sektörü ile tarım sektörünün programa dahil edilmediğini, tarımda sadece entegre bir tesis söz konusu olduğunda yatırım kapsamına alınabileceğini dile getirdi.



"Başvurular arasında büyük firmalar var"



Başvurular arasında büyük firmalar bulunduğuna dikkati çeken Elvan, programa oldukça büyük ilgi gösterildiğini, özellikle Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'da Türkiye'de önemli yer edinmiş güçlü firmaların da başvuruda bulunduğunu kaydetti.



Elvan, özellikle imalat sanayinde deneyim sahibi işletme ve firmalara öncelik vereceklerini vurgulayarak, "Bu konuda tecrübesi olmayanlara öncelik vermeyeceğimizi net olarak ifade etmek istiyorum. Bu program bu yaklaşımla başarılı olacaktır. Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde imalat sanayinde güçlü bir sanayi altyapısını oluşacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.



